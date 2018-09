En er dræbt i afrikansk stadiontragedie med VM-deltager

En person er dræbt, og 40 meldes såret i forbindelse med fodboldkampen mellem Madagaskar og VM-deltageren Senegal i Antananarivo.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters opstod der et massivt pres ved indgangene til Stade Municipal de Mahamasina før kampen, der var en del af kvalifikationen til Africa Cup of Nations, turneringen om det afrikanske mesterskab for landshold.

Personale på hospitaler i Antananarivo, der er hovedstaden i Madagaskar, har bekræftet, at en person er blevet dræbt.

Mange tilskuere havde stået i kø siden tidlig morgen uden for stadion, og da portene blev åbnet, var der stort pres ved indgangene.

Portene blev lukket, da alle 22.000 pladser var besat, og på det tidspunkt var der fortsat hundreder af mennesker uden for stadion.

- Fansene ønskede at komme ind, men portene var lukket, fordi tilskuerpladserne var fyldte, siger politichef Herilalatiana Andrianarisaona til den franske radiostation RFI ifølge Reuters.

- De mennesker, der stod forrest, kunne ikke komme væk, og andre mennesker bag dem masede på. Det fremprovokerede panikken, siger politichefen.

Trods tragedien blev kampen gennemført med et 2-2-resultat som facit.

Det blev afholdt et minuts stilhed før kampen.