Landstræner før VM-playoffkampe: Holland har respekt for os

Det blev en svær lodtrækning, da Danmarks kvindelige fodboldlandshold fredag lærte navnet at kende på modstanderen i to playoffkampe om at komme med til VM næste år.

Danmark trak i semifinalen af playoffturneringen Hollands regerende europamestre, som i sidste års EM-finale besejrede netop danskerne med 4-2.

Danmarks landstræner, Lars Søndergaard, udtrykker dog optimisme før de to opgør, der spilles i oktober.

- Vi skal selvfølgelig have respekt for deres dygtige spillere, men de har helt sikkert også respekt for os, siger han til Dansk Boldspil-Unions (DBU) hjemmeside.

- Vi skal sørge for at få lukket ned for deres individualister, samtidig med at vi får sat vores egne mere i spil. Og så skal vi forberede os på, at vi ikke kommer til at være lige så meget i boldbesiddelse, som vi plejer.

- Det betyder, at vi skal være bedre, når vi er på bolden og bedre til at forsvare os. Men jeg forventer to tætte kampe, siger landstræneren.

Vinderen efter de to kampe kvalificerer sig til finalen i playoffturneringen, hvor enten Schweiz eller Belgien venter.

Vinderen af finalen, der også spilles med kampe ude og hjemme, kommer med til VM-slutrunden i Frankrig.

Holland har vundet de seneste syv indbyrdes opgør mod Danmark, senest 3-2 i marts ved Algarve Cup.

Ved EM sidste år vandt Holland to gange over Danmark. Ud over finalen vandt hollænderne 1-0 i det indledende gruppespil.