Karakterbogen: Enkelte solstråler, men dribleren fra Spanien er gået kold

Kasper Schmeichel 6

Vred om på foden under opvarmningen, men slap med skrækken og havde sjældent under kampen brug for at teste bentøjet. Årvågen og koncentreret.

Henrik Dalsgaard 5



Lyste op med et fint, fladt indlæg til Eriksen som optakt til den første scoring. Var dog stort set anonym i det fremadrettede spil.



Simon Kjær 6

Gik vanen tro ind i samtlige dueller med hovedet først, brugte sågar næsen til at parere et Bale-frispark og stod som regel rigtigt placeret til at skovle bolden langt væk. I fraværet af Bjelland havde anføreren overtaget opgaven med at slå de lange, diagonale afleveringer, hvilket ikke altid lykkedes lige godt.

Mathias Jørgensen 6

Virkede til at blive suget ind i mange nærkampe og fik også begået en del frispark, men alt i alt klarede han sig fint i mødet med sine daglige Premier League-modstandere.

Jens Stryger Larsen 4



Er naturligvis lige så højrebenet som hidtil og derfor er placeringen som venstreback naturligvis lige så unaturlig for ham. Bød ikke ind med meget fremadrettet, men var dog påpasselig bagtil.

Thomas Delaney 7

Indledte med et boldtab, men arbejdede derfra som en besat for at revanchere sig. Var overalt på banen, erobrede mange bolde og fik stadigt mere overskud til at markere sig fremme på banen. Endnu en flot landskamp.

Lasse Schöne 6



Ajax-veteranen har sine defensive mangler, men det er ganske enkelt nødvendigt at bruge ham på den centrale midtbane mod svagere modstandere, da hans blik for spillet og den vovede pasning frem i banen kan være forskellen på en uafgjort og en sejr. Tilbød sig konstant som spilstation og var udgangspunkt for den første scoring, da han køligt fintede en waliser væk for derefter at levere et sublimt skifte ud til Dalsgaard på højrekanten.

Christian Eriksen 7

En Eriksen Classic med endnu to scoringer for Danmark. Havde i lange perioder svært ved at finde pladsen at agere i, da de danske kantspilleres offday tillod waliserne at koncentrere flere kræfter centralt. Svære arbejdsbetingelser, men alligevel dukkede strategen op og fik reelt afgjort opgøret med den fine åbningstræffer.

Yussuf Poulsen 5

Som fløj er man afhængig af leverancerne bagfra, og i mangel på kvalitet i den afdeling blev Poulsens aftryk derefter. Skal dog have ros for aldrig at miste modet og i stedet knokle ufortrødent videre.

Martin Braithwaite 3

Desværre, heller ikke Braithwaite formåede at sætte sig på pladsen som central angriber på en dag, da Nicklas Bendtner nok endegyldigt fjumrede sig til en landsholdspensionering med endnu en politisag. Braithwaite blev konstant most i de direkte dueller og fungerede dermed dårligt som opspilsstation, mens han i andre aktioner alt for naivt søgte målet og sin egen chance. En plads, der giver landstræner Hareide panderynker.

Pione Sisto 2

Undervejs i første halvleg greb man sig selv i at tro, at Hareide havde givet en af amatørerne fra Slovakiet-kampen genvalg og puttet ham i trøje nummer 23. Sisto havde indledt sæsonen i Spanien med en drømmescoring, men om en uønsket spejling af et blegt VM faldt han igen totalt igennem. Dribletur på dribletur løb ud i det rene ingenting, læg dertil pinlige fejlafleveringer overalt på banen, og forståeligt nok begyndte Hareide derfor tidligt at kigge på uret for at finde det tidligst mulige tidspunkt for en udskiftning uden at pille den sidste rest af selvtillid ud af stakkels Sisto.

Viktor Fischer 5



Afløste Sisto og havde ikke svært ved at gøre det bedre, hvilket blandt andet indbefattede et fremtvungent straffespark.