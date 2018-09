Med Christian Eriksen i hovedrollen fik landsholdet folkelig tilgivelse

Kendskab er ikke altid nok til at bremse klasse.

Wales, på besøg i Aarhus i Nations League, gjorde temmelig meget for at skærme Christian Eriksen af ved at overbefolke den centrale del af banen, når danskerne forsøgte at bygge op. Fordi de kender alt til Tottenham-spillerens kvaliteter. Så da danskerne efter en halv time endelig havde held til at flytte modstanderne med en tværpasning fra iderige Lasse Schöne over mod backen Henrik Dalsgaard, løb Christian Eriksen i position i feltet, en enkelt berøring på pasningen fra Dalsgaard og et fladt spark mod fjerneste stolpe: 1-0.

Den første tredjedel af opgøret havde ikke just øget forventningerne til en stor fodboldaften. Fejlene var flest, hos danskerne havde især Pione Sisto en bedrøvelig start på kampen, men La Liga-spilleren var pludselig uhyre tæt på at score på et langskud, der havde kurs mod det fjerneste hjørne, inden Wayne Hennessey fik pareret.

Pione Sistos eneste glimt af kunnen i første halvleg rakte ikke til mere spilletid, og han blev fra begyndelsen af anden halvleg erstattet af Viktor Fischer, Aarhus-dreng, som har fået sin fodboldopdragelse i Lyseng.

Viktor Fischer kiksede en aflevering, som førte til et walisisk frispark. Så luntede Real Madrid-koryfæet Gareth Bale over, tørrede bolden af i blusen og hamrede frisparket direkte ind i ansigtet på Simon Kjær.

Gareth Bale har – som Eriksen for Danmark – et stort ansvar for de offensive tiltag på sit hold, men søndag aften var det den kun 17-årige Chelsea-spiller Ethan Ampadu, der stak ud.

Også en arm, tilsyneladende, for dommer Deniz Aytekin, fløjtede straffespark, da Viktor Fischers aflevering traf den unge waliser. Christian Eriksen fik brølet frem på Ceres Park med en endnu en klinisk træffer, hans 15. mål i de seneste 20 kampe, såmænd. Læg dertil en håndfuld tilfælde, hvor han har haft næstsidste fod på.

»You’re only here for the money,« I spiller kun for pengenes skyld, sang de walisiske fodboldtilhængere, som var rejst til Aarhus for at se, om deres helte kunne følge op på sejren på 4-1, som Wales indledte Nations League med mod Irland, puljens tredje hold. Og alle vidste, hvad de hentydede til.

Mens waliserne således havde en kamp i benene og en forsinkelse i ankomsten til Aarhus, måtte man formode, at de danske landsholdsspillere var friske. I international fodbold klages der ofte over et stramt kampprogram, der dræner aktørerne, da de har forpligtelser for både klub og land. Men i den forgangne uge kunne de danske spillere hvile sig, da vikarerne afviklede testkampen i Slovakiet.

Danmark-Wales 2-0 (1-0) Vurdering Danmark: 6 Wales: 4 Kampens spillere: Chrsitian Eriksen, Danmark, 7 Ethan Ampadu, Wales, 6 Dommer: Deniz Aytekin, Tyskland, 7

Om de rigtige landsholdsspillere også var friske i hovedet efter endnu en omgang mentalt krævende forhandlingsbøvl, skulle vise sig. Var spillerne i stand til at lægge balladen fra sig, var de trykkede over udsigten til at stå frem foran et publikum, som muligvis havde mistet lidt sympati for dem? Svaret var vel et ja.

Det sikre valg

Der var ingen overraskelser i landstræner Åge Hareides formation. Nordmanden og hans spillere mødtes først fredag i Aarhus for at forberede sig til kampen, og ikke uventet havde Åge Hareide valgt sikkert.

Uden Nicolai Jørgensen og Kasper Dolberg til rådighed på grund af skader var Andreas Cornelius truppens eneste centrale angriber med stor fysik, men landstræneren valgte at satse på Martin Braithwaite, som har fået en fin indledning på sæsonen i Middlesbrough, mens Andreas Cornelius stadig skal finde sig til rette i franske Bordeaux efter et nyligt skifte fra Atalanta.

Resten gav sig selv: Mathias ”Zanka” Jørgensen” havde fået genvalg efter VM, således at Andreas Christensen fortsat er uden ret meget spilletid for både klub og nation. Christensens evner blev blandt andet anvendt på midtbanen i slutrunden, men denne søndag foretrak Åge Hareide Lasse Schönes erfaring og offensive kvaliteter, hvilket pynter gevaldigt på det danske landshold.

Danmarks næste kamp i Nations League - om DBU, Spillerforeningen og Gud vil - er planlagt til midt i oktober, når landsholdet i en eller anden udgave spiller i Dublin mod Irland.