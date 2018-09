De »rigtige« landsholdsspillere er ved at blive fløjet tilbage til Danmark

Den seneste uge har Pione Sisto måttet lægge ryg til en del latter.

Celta Vigo-fløjen havde ikke lige fået tjekket alle mails og sms’er sidste weekend og tog derfor fra Spanien for som beordret at slutte sig til sine landsholdskolleger i Wien uden at vide, at onsdagens møde med Slovakiet var i fare for at blive aflyst og under ingen omstændigheder ville foregå med ham eller de andre stjerner på banen.

Nu er Pione Sisto imidlertid ikke ene om at være fløjet forgæves.

Efter et par dage i venteposition i Danmark måtte flere af herrelandsholdets profiler erkende, at striden mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen ikke ville blive løst inden venskabskampen mod Slovakiet, og de endte derfor med at drage hjem til deres respektive klubber i løbet af onsdag.

Blot lidt over et døgn senere kan de så belave sig på at rejse den modsatte vej, da de to parter stik mod torsdagens udmeldinger pludselig fandt et kompromis vedrørende søndagens Nations League-kamp mod Wales.

Hverken DBU eller Spillerforeningen ønsker at gå i detaljer omkring den omfattende operation, men begge steder lyder meldingen, at man er i fuld gang med at undersøge flyafgange og hjælpe med billetter for at sikre, at Danmark stiller i stærkeste opstilling.

Der er dog et stort forbehold, da en eller flere klubber kan spænde ben for det store genrejsningsprojekt.

Spillerforeningen og DBU har indgået midlertidig aftale

Det internationale fodboldforbunds regler fastslår nemlig, at landsholdsspillernes klubber skal have et varsel mindst 15 dage inden en landskamp, hvis de uden indvendinger skal frigive spilleren.

Med deres beslutning om at rejse hjem til deres daglige arbejdsgivere har landsholdsspillerne reelt afsluttet den igangværende landsholdssamling og skal dermed formelt indkaldes igen – og klubberne er derfor i deres gode ret til at afvise DBU's anmodning om at bruge spillerne mod Wales, da ønsket jo ikke vil overholde tidsfristen på de 15 dage.

DBU og Spillerforeningen er dog fortrøstningsfulde i forhold til at blive mødt med forståelse, og med denne udtalelse fra i onsdags understregede anfører Simon Kjær indirekte, at han nok skal gøre sit for at få rejsetilladelse.

»Vi var allesammen taget hjem til Danmark for at tale med DBU og spille landskampene. Så vi er superskuffede. Nu har klubberne kaldt spillerne hjem til træning, så vi er ikke længere samlet, men snart spredt ud over hele Europa,« forklarede Simon Kjær til Jyllands-Posten.

»Det er helt rimeligt af klubberne. Det er dem, vi arbejder for de fleste dage om året, og vi skal jo træne med græs under fødderne, så vi kan være klar til at spille kampe for vores klubber - eller for landsholdet. Vi har også trænet i København for at holde os klar, men det er ikke det samme.«