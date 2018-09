Haagh kunne "have reddet dinosaurerne": Futsalmålmand fik ros af danske seere

Man havde nok forventet, at Danmark ville få prygl. Et landshold bestående primært af 2. divisionsspillere og futsalspecialister tegnede ikke på noget banebrydende. Og det blev det måske heller ikke til, men det danske vikarlandshold tabte i går med æren i behold i 0-3-kampen mod Slovakiet. En af de, der især fik roser med på vejen var 31-årige futsalmålmand Christoffer Haagh.

Målmanden selv har givet udtryk for sin skuffelse over de tre mål, der gik ind.

»Det er lidt absurd at stå her efter en kamp mod Slovakiet og være irriteret over de tre mål, der gik ind. Jeg stod en fin kamp, men jeg ville selvfølgelig gerne have taget de tre mål,« siger Christoffer Haagh

Amatørernes indtogsmarch: Danske reserver faldt med stor ære

På Twitter var der dog ingen tvivl. De, der fulgte med i kampen var imponerede over målmandens præstation.

Kan vi supplere fremtidige landshold med Haagh, Johannsen og Gaudin, Åge?— Den Kolde Langside (@koldlangside) 5. september 2018

Flere begyndte også at efterlyse fodboldkort med Haagh, mens andre efterlyste hans tilstedeværelse i fodboldspillet FIFA.

Nogen der har fodboldkort med Christoffer Haagh? Bytter gerne med Simon Kjær og Kasper Schmeichel.— Mads Bjørn (@MadsBjoern) 5. september 2018

Hele hodlet fik generelt også ros, men det var nu især Haagh, der vandt danskernes fodboldhjerter.

Jeg synes alle gjorde det godt. Men synes stadig Haagh var MoM — Lasse Baagøe Hansen (@LasseBaagoe) 5. september 2018

Også flere udenlandske seere meldte ind i roserne til Haagh, og komplimenterne var ikke små.

»Christoffer Haagh kunne have reddet dinosaurer fra udryddelse,« skrev en engelsk Twitter-bruger.

Christoffer Haagh could have saved dinosaurs from extinction. #Slodan #HaaghFacts— Lotfi Wada (@LotfiWada) 5. september 2018

Holdet, der blev ledt af John Faxe Jensen, klarede det også over al forventning. Efter kampen var der heller ingen tvivl om, at den vikarierende landstræner var stolt af sit hold.

»Vi bad om en indstilling, så de kunne se sig selv i spejlet og gå med hovedet højt, når de gik ud af banen. Jeg tror, de nåede at vokse fire meter, inden de nåede at komme ud. Jeg synes, det var fantastisk. Det er måske det bedste nederlag nogensinde i min karriere, tror jeg. Det var en fed oplevelse at se de her gutter,« sagde John 'Faxe' Jensen til Kanal 5.