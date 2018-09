Det "rigtige" landshold holder sig klar til at spille søndag

Schmeichel, Eriksen og Delaney. Eller Offenberg, Høybye og Fønss.

Det er endnu uvist, hvem der skal spille søndagens landskamp mod Wales i den nye Nations League-turnering. A- eller B-holdet.

De "rigtige" landsholdsspillere er spredt ud over hele Europa for at træne med deres respektive klubber, efter forhandlingerne om en ny landsholdsaftale søndag gik i vasken og satte startskuddet til den verserende landsholdskonflikt.

»Det er dem, vi arbejder for de fleste dage om året, og vi skal jo træne med græs under fødderne, så vi kan være klar til at spille kampe for vores klubber - eller for landsholdet,« fastslog VM-anfører Simon Kjær i et skriftligt svar til Jyllands-Posten.

Landsholdsanføreren skrev desuden, at han ikke skulle se sekundalandsholdets kamp mod Slovakiet, da »det vil gøre for ondt rent sportsligt«.

Stædige forhandlinger

Men hvis de "rigtige" landsholdsspillere skal i kamp på søndag, kræver det først og fremmest, at DBU og spillerne repræsenteret ved Spillerforeningen igen sætter sig til forhandlingsbordet.



Indtil videre har det dog vist sig som en stor udfordring at få de to parter til at nærme sig hinanden, når det kommer til spillernes kommercielle rettigheder og spørgsmålet om et arbejdsgiver/lønmodtagerforhold mellem parterne.

Simon Kjær medgiver, at det kan være vanskeligt at gennemskue, hvad de landsholdsforhandlinger går ud på. Men han understreger, at det ikke handler om »flere penge til grådige spillere«.

23 modige mænd i en bizar situation i kamp for Danmark En ”lortesag” kalder vikaren John ”Faxe” Jensen det, som han er kastet ind i: Træner for landsholdet, der består af sekundaspillere.

»Vi lever i en professionel fodboldverden, hvor der skal være ordnede forhold. Vi skal have vores frihed til at lave vore egne personlige aftaler, når vi ikke er sammen med landsholdet. Og vi skal ikke komme i misligholdelse af vores klubaftaler ved at spille for landsholdet,« skrev Simon Kjær.

Derfor tilbød spillerne senest at forlænge den tidligere landsholdsaftale midlertidigt, hvilket DBU nægtede at gå med til.

»Vi har fra bestyrelsens side sagt, at så længe der spilles fodbold, så forhandler vi ikke. Der er givet et tilbud, som jeg håber, at spillerne vil tænke godt og grundigt over. Hvis ikke spillerne kan acceptere det tilbud, så har vi en alvorlig situation igen på søndag, for tilbuddet bliver ikke anderledes,« sagde DBU's formand Jesper Møller.