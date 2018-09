Simon Kjær skal ikke se landskampen i aften: »Det vil gøre for ondt rent sportsligt«

Når spillerne på det danske nødlandshold i aften løber på banen i kampen mod Slovakiet, må Simon Kjær, Thomas Delaney, Christian Eriksen og de andre konfliktvragede landsholdsspillere tage til takke med en plads uden for kridtstregerne.

Men for den danske landsholdsanfører - altså ham, der var det under sommerens VM-slutrunde, Simon Kjær - betyder det dog ikke, at han skal se kampen.

»Det kan jeg simpelthen ikke, for det vil gøre for ondt. Blandt andet fordi jeg altid er stolt af at spille for Danmark og for alle i dansk fodbold, men også fordi det gør ondt rent sportsligt. Vi på landsholdet tager alle landskampe alvorligt - også en venskabskamp i Slovakiet,« fastslår Simon Kjær over for Jyllands-Posten.

Siden forhandlingerne om en ny landsholdsaftale brød sammen søndag, har DBU arbejdet hårdt i kulissen for at sammensætte et alternativt landshold til kampene mod Slovakiet og Wales.

Det har givet plads til bl.a. en række 2. divisionsspillere og spillere fra det danske futsal-landshold.

Ingen af dem har endnu optrådt på den største internationale fodboldscene, hvilket står i skærende kontrast til de 23 spillere, der blev udtaget, inden landsholdskonflikten eskalerede og skubbede dem ud på bænken.

»Vi mener, at vi er det rigtige landshold. Og hvis DBU ikke mener det, så må vi se, hvor det hele lander. Lige nu er det svært at overskue,« skriver Simon Kjær i et skriftligt svar.

Han medgiver, at det kan være vanskeligt at gennemskue, hvad de langstrakte landsholdsforhandlinger går ud på.

»Det handler ikke om “flere penge til grådige spillere”, som nogle måske antyder, men vi lever i en professionel fodboldverden, hvor der skal være ordnede forhold. Vi skal have vores frihed til at lave vore egne personlige aftaler, når vi ikke er sammen med landsholdet. Og vi skal ikke komme i misligholdelse af vores klubaftaler ved at spille for landsholdet. Derfor kan DBU umuligt få deres vilje fuldt og helt på det kommercielle punkt,« skriver han.

Hvorfor er de kollektive aftaler så vigtige for jer?

»Fodbold er en holdsport, og det er grunden til, at vi har en kollektiv aftale. Hos os på det danske landshold er det vigtigt, at vi alle får den samme andel af vores bonus for DBUs kommercielle indtægter. At vi på landsholdet hvert år kan være med til at generere et stort millionoverskud er en stor glæde for os, for vi ved, at mange millioner af det overskud fra landsholdet hvert år ender i både talentudvikling og i børne-og breddefodbold,« skriver Simon Kjær.