DBU kompenserer Slovakiet for kamp mod nødlandshold

Dansk Boldspil-Union (DBU) kompenserer Det Slovakiske Fodboldforbund (SFZ) for omstændighederne omkring onsdagens landskamp i Slovakiet.

Da danskerne kommer med et hold af sekundaspillere, har kampen mistet enhver sportslig værdi, og som følge heraf har slovakkerne dumpet billetprisen til en euro. Det er blandt andet det indtægtstab, som DBU hæfter for.

Det siger Monika Jurigova, der er presseansvarlig for Slovakiets fodboldlandshold.

- DBU har lovet vores sekretariat, at de vil kompensere os økonomisk på grund af omstændighederne omkring den her kamp. Jeg ved ikke i detaljer, hvordan det vil foregå, siger hun.

DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, bekræfter, at DBU vil sende penge til SFZ. De nærmere detaljer vil først blive forhandlet på plads efter onsdagens kamp.

- Med den beklagelige situation, der er, er det ganske naturligt, at vi i dialogen med Det Slovakiske Fodboldforbund har sagt til dem, at de skal holdes skadesfri. Hvordan vi gør det, er en dialog vi tager bagefter, siger Jakob Høyer.

Så der er indgået en aftale om økonomisk kompensation fra DBU til SFZ?

- Der har været telefonisk kontakt mellem de to direktører, og DBU har over for Det Slovakiske Fodboldforbund tilkendegivet, at vi nok skal finde en måde at kompensere dem på efter landskampen.

- Det vigtigste fokus fra vores side er at få gennemført den her meget særlige fodboldkamp, som vi spiller primært for at undgå og mindske risikoen for bøder og udelukkelse fra Uefa.

- Vi har sagt til Det Slovakiske Fodboldforbund, at det sportsligt ikke er optimalt for hverken os eller dem, men vi skal ikke stå med en aflysning, som både vil være en skændsel for fodbolden, og som kan føre til store sanktioner, siger Jakob Høyer.

Tirsdag gav Slovakiets fodboldlandstræner, Jan Kozak, udtryk for, at kampen på grund af det svage danske hold er værdiløs og ikke hjælper slovakkerne før den vigtige Nations League-kamp mod Ukraine på søndag.

- Kampen mod Danmark giver os intet, men vi bliver nødt til at spille kampen. Hvis vi havde vidst det her tidligere, så kunne vi have forberedt os bedre på den næste kamp. Det er en mærkelig situation, sagde han.