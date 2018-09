Fodboldkonflikt får konsekvenser på tv: Kanal 5 sparer kommentatorprofil

Slovakiets fodboldlandstræner, Jan Kozak, overvejer højst sandsynligt, om han skal spare holdets stjerner i aftenens kamp mod det danske sekundalandshold.

Slovakkerne har sat landskampsbilletter til salg for 1 euro

På tv-fronten er det dog nu sikkert, at man har valgt at spare en profil. Kanal 5 – som sender aftenens landskamp, har nemlig besluttet ikke at sende den danske fodboldlegende Brian Laudrup afsted til Slovakiet som medkommentator.

»Landskampen i Slovakiet er en anden historie, som vi overlader til vores professionelle kommentator og journalist, Peter Piil, at håndtere,« siger Discoverys sportschef, Anders Eggert Bay til Ekstra Bladet.

Tv-boss kritiserer DBU's sekundahold: Det er destruktivt

Bay pointerer over for avisen, at Laudrups rolle er at gøre seerne klogere på de store spillere, og med aftens kamp i mente giver det ikke nogen mening at sende den tidligere store landsholdspillere til Slovakiet.

Kampen vises i aften kl. 20.45 på Kanal 5.