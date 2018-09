Nødlandsholdsspiller står frem: »Det bliver den største dag i mit liv«

Dansk Boldspil-Union har lukket helt ned omkring det landshold, der er udtaget til kampen mod Slovakiet i aften.



Ingen kommentarer til pressen, ellers tak.

Unionen har simpelthen været bange for reaktionerne, men den udtagne nødlandsholdsspiller angriberen Daniel Holm Sørensen fra Skovshoved har valgt at lægge et billede på Facebook, hvor han står i en dansk træningstrøje. Han sender en tak for beskeder, han har fået og begrunder sin beslutning for at deltage i, at han gerne vil hjælpe det landshold, som han selv elsker at se.

Her er Daniel Holm Sørensens tekst:

”Kære alle. Tak for alle jeres beskeder og tilkendegivelser. Jeg har i denne svære tid for landsholdet, besluttet mig for at jeg gerne vil hjælpe. Hjælpe Danmark og hjælpe dansk landsholdsfodbold. Vi elsker alle at se landsholdet spille fodbold, og vi elsker endnu mere at se dem til slutrunder som i sommers. Hvis det skal kunne lade sig gøre fremadrettet, skal kampen imod Slovakiet afvikles. Derfor har jeg valgt at takke ja til at hjælpe holdet onsdag imod Slovakiet. Det bliver den største dag i mit liv, og jeg håber at i vil kigge med. Jeg er klar på samtlige reaktioner, positive som negative.”

John "Faxe": Jeg har lært spillerne at kende på flyet

Reaktionerne under opslaget er en blanding af kærlighed og tørre tæv.



”Solidaritet og troen på at man sammen er stærkest, taber åbenbart når man selv får chancen,” skriver en.

En anden håber på et nederlag:

”Nej tak, ingen fodbold denne gang. Gider ikke se en flok skruebrækkere rende rundt på banen for at bakke op om DBU. DBU med direktøren burde trække i arbejdstøjet og komme igang med forhandlingerne, har aldrig oplevet en arbejdsgiver, der ikke i en forhandlingssituation lader den nuværende aftale løbe til en ny er indgået. Håber i får så mange tæv at der sættes rekord.”

Af positive tilkendegivelser er typer som: ”Kæmpe respekt for din beslutning Daniel.!! Tak til jer for at hjælpe dansk fodbold når ingen andre tør at gå imod strømmen.!” og ”En voksen og modig beslutning, Daniel Holm. Jeg bakker dig 100% op”.