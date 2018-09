Midt i en konflikttid: Danmarks VM-skæbne er i live trods nederlag

Det vil være en skam at sige, at dansk landsholdsfodbold har medvind i øjeblikket.

En historisk konflikt med herrelandsholdet har lagt sig som en tung dyne over DBU, der onsdag sender et noget alternativt hold i aktion i Slovakiet. Alligevel havde fodboldunionen en glimrende chance for at gå i seng tirsdag aften ned med smil og stolthed. Det glippede også.

Danmark-Sverige 0-1 (0-0) Danmark: 5

Sverige: 6 Kampens spillere: Pernille Harder, Danmark, 6 Sofia Jakobsson, Sverige, 6 Dommer: Anastasia Pustovoitova, Rusland, 7

For selvom det danske kvindelandshold gjorde, hvad det kunne, i skæbnekampen mod Sverige, var præstationen ikke nok til at sikre en direkte VM-deltagelse.

Danmark tabte 0-1 i den sidste VM-kvalifikationskamp, og dermed skal Pernille Harder og co. ud i playoff i løbet af efteråret.

Opgøret var helt uundgåeligt omgærdet af striden hos de mandlige kolleger. Og selvom kvindelandsholdet selv gik ind i debatten ved at melde sin støtte til Simon Kjær og co., vil mange alligevel argumentere for, at holdet ikke havde fortjent at spille et opgør af så stor betydning i skyggen af en skrivebordskrig. Og slet ikke med tanke på at kvindelandsholdet før nabobraget ikke havde tabt en VM-kvalifikationskamp – på banen i hvert fald.

Ikke desto mindre fyldte konflikten meget før kampstart. Spørg bare DBU’s formand Jesper Møller. Tre timer før det første dommerfløjt i den afgørende kamp, der kunne sende det danske kvindelandshold til VM, stillede han sig op foran pressen. Men ikke et spørgsmål fra sportspressen handlede om kvindelandsholdet.

Foran stadionet i Viborg summede det ellers af landsholdsliv. Børn i kø til rød ansigtsmaling, Re-Sepp-ten i højtalerne, oppustelig boldbane, quiz og alt det, vi kender så godt. Så hvorfor kunne det ikke bare handle om fodbold?

Tjo, det kunne det vel også, men det var nok færreste af de knap 8.200 fremmødte tilskuere, der havde glemt kvindelandsholdets egen konflikt med DBU for et år siden. En strid, der førte til et forhandlingssammenbrud og sidenhen en aflyst kvalifikationskamp mod netop Sverige. Danmark blev taberdømt 3-0 i et skrivebordsnederlag. Dermed ”mistede” man tre point, som havde lunet på kontoen før gyseren i Viborg. Det havde nemlig været nok til VM-billet.

Inde på banen havde de danske kvinder også sit at kæmpe med. Sverige pressede højt, og det efterlod et dansk hold på egen banehalvdel i størstedelen af kampen. Sjældent lykkedes det at flytte bolden frem og etablere et angreb. Forklaringen var enkel. Det opbyggende spil var simpelthen for dårligt, og det blev ikke bedre af, at den danske forsvarskæde jævnligt forsøgte at slå dybe bolde uden adresse.

Ofte var de gange, hvor bolden blev afleveret i tomrum, hvor der ikke var andet end græs. Der var med andre ord ingen kollektiv sammenhæng mellem tanke og handling, og det er en nødvendighed i en sportsgren, hvor kun de færreste kan kreere og skabe på egen hånd. Det forsøgte Pernille Harder ellers. Anføreren, som i torsdags blev kåret til Europas bedste fodboldspiller, viste i glimt sin klasse, men hun savnede hjælp.

Pernille Harder blev inden kampen hyldet for sin pris - hun blev i torsdags kåret til Europas bedste fodboldspiller. Foto: Henning Bagger

Den fik hun i hvert fald ikke fra sin kæreste. Hun – Magdalena Eriksson – er nemlig svensk og var flere gange Harders direkte modstander i kampen. Der var dog ingen kærlighed at spore i de dueller.

Initiativet var svensk, og det samme var målchancerne. En fjerdedel inde i kampen skulle Elin Rubensson have bragt svenskerne i front, men hun sparkede forbi fra tæt afstand. Et af de første halvlegs få spillemæssige højdepunkter.

Trods det svage aftryk i første halvleg blev Danmark klappet ind i på banen til de sidste 45 minutters fodbold i VM-kvalifikationen. Et lille orkester – placeret i det ene hjørne af stadionet – forsøgte sågar med trommer og trompeter at kickstarte Danmark, men det var uden held. Helt fortjent bragte Sverige sig foran kort inde i anden halvleg på en scoring af Sofia Jakobsson.

Sveriges Sofia Jakobsson har scoret til 1-0 i kvindelandsholdets VM-kvalifikationskamp mellem Danmark og Sverige på Viborg Arena. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Målet tvang danskerne længere frem, og det lykkedes også i højere grad at stresse Sverige til at begå fejl, der førte til muligheder. Men det forblev muligheder og ikke målchancer. Nadia Nadims afrettede hovedstød efter en times spil var reelt set det tætteste, som danskerne kom på en udligning.

I slutminutterne blev bolden høvlet ind i det svenske målfelt i flere omgange, men det kastede heller ikke målchancer af sig. Derfor var der intet at sige til nederlaget, som derimod sender Sverige til VM i Frankrig næste sommer.