Nødlandsholdet har udløst skarpe reaktioner: »De gør det kun for at få deres 5 minutters berømmelse«

Det bliver et alternativt landshold, der onsdag skal spille en testkamp mod Slovakiet. Grundet de sammenbrudte forhandlinger mellem DBU og Spillerforeningen, er der blevet samlet et landshold bestående af en række 2. divisionsspillere, samt spillere fra det danske futsallandshold.



John "Faxe" Jensen og Hasse Kuhn er dog officielt blevet udnævnt til midlertidige landstrænere i stedet for Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson, der normalt er landstræner og assistent for det danske herrelandshold.

Kommercielle rettigheder DBU og Spillerforeningen strides især om de kommercielle rettigheder blandt spillerne. Problemer opstår når DBU er sponsoreret af et firma, hvor en landsholdsspiller samtidig er sponsoreret af firmaets konkurent. Et eksempel er landsholdsstjernen Christian Eriksen, der er sponsoreret af energidriksfirmaet State. DBU er sponsoreret af Carslsberg, som er konkurrent til State. Når DBU og spillernes interesser kolliderer, har det vist sig svært at finde en løsning.

Dansk Boldspil-Union og Spillerforeningen, der repræsenterer de danske landsholdsspillere, har i flere måneder forhandlet uden held og den 31. august udløb den oprindelige aftale mellem parterne. Det er især de kommercielle rettighederne, som parterne strides om.

Slovakisk landstræner: Kampen har ingen værdi for os

På de sociale medier er der mange holdninger til den igangværende krise mellem DBU og spillerne.

Thomas Klein Hansen mener, at man burde havde forlænget aftalen mellem spillerne og DBU, så man kunne gennemføre de to kommende kampe mod Slovakiet og Wales med det normale landshold:

»DBU burde skamme sig det er total mangel på respekt overfor de danske fans når der var en mulighed for at sende det rigtige hold afsted blot ved at forlænge kontrakten med 1 måned mener der er en del i DBU der burde tage op til overvejelse om de sidder det rigtige sted.«

Niels Johan Bruun mener, at det er positivt at spillerne på det alternative landshold stiller op, da landsholdet ellers ville havde risiko for at blive straffet af UEFA, for ikke at stille op til kamp.

»Cool nok at stå op imod medierne og profilerne for Danmarks skyld så vi ikke bliver udelukket«.



Der er også de dem, der mener, at de nye landsholdsspillere burde have en dårlig smag i munden.

»Kan kun sige "Føj for satan". De gør det sku da kun for få deres 5 minutters berømmelse, ja som så bliver 90 minutter. Tænk at ville gøre sig selv til grin på denne måde, jeg ville føle jeg kun var brugbar, når alt andet er vraget. Håber alle og en har en dårlig smag i munden når de trækker landshold trøjen over hovedet. Mere mangel på respekt skal lede længe efter, at dolke sine kolleger på denne måde. Håber et eller andet sted, at Eriksen, Schmeichel, Kjær og Co. Bare siger farvel til landsholdet, så må DBU jo fremadrettet bruge deres "Super hold",« skriver Johnny Larsen i et opslag på Facebook.

Facebook er ikke det eneste sted, hvor der deles meninger om kampen mod Slovakiet.

På Twitter skriver Erik Nielsen:

»Hvorfor er der ikke nogen, der er blevet enige om at aflyse den kamp i Slovakiet? Spild af tid og kræfter for alle. Og mon ikke tv-kanalen kunne finde en gammel film, de kunne sende igen onsdag aften?«

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykker samtidig sin respekt for den midlertidige landstræner John "Faxe" Jensen:

»Godt nok en svær situation, men kæmpe respekt for @Faxe6eren - hans attitude, motiver og kærlighed til dansk fodbold«.

Danmarks alternative landshold møder Slovakiet 20:45 onsdag aften. Derefter følger den første kamp i Nations League mod Wales på søndag kl. 18.00, der bliver spillet i hjemme i Danmark, nærmere bestemt Aarhus.