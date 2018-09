JP's sportsredaktør: John Faxes vikartjans for landsholdet stemmer godt overens med hans profil

Det bliver John "Faxe" Jensen og Hasse Kuhn, der skal stå i spidsen for Herrelandsholdet ved testkampen mod Slovakiet på onsdag. De to herrer træder til i fraværet af landstræner Åge Hareide og assistent Jon Dahl Tomasson.

»Når jeg siger ja til at hjælpe her, er det, fordi jeg føler meget, meget stærkt for landsholdet som institution, og fordi jeg mener, at det vigtigste dog må være, at kampene trods alt bliver spillet,« forklarer John "Faxe" Jensen i en pressemeddelelse.

Selvom det kan føre til kritik, og kan påvirke John "Faxe" Jensens image, stemmer det godt overens med hans profil, at han tager teten som vikar, vurderer sportsredaktør for Jyllands-Posten, Thomas Møller Kristensen.

»John "Faxe" Jensen var i sin tid som professionel, en midtbanespiller, der ikke tog gidsler. Han kæmpede 100 procent igennem på banen og tog balladen bagefter, ligesom han gør i denne situation. Han gør det klart i sin udtalelse til DBU, at han ikke tager stilling til striden mellem DBU og Spillerforeningen, men han elsker det her landshold, som han også førte til Europamesterskabet i 1992. Om folk køber det, må være op til hver enkelt. Omvendt er striden nået så langt ud, at nogle må begynde at tænke med fornuft i stedet for følelser og principper, for at få det hele til at glide,« siger Kristensen.

EM-helt skal stå i spidsen for alternativt landshold

Ingen af de danske spillere på det midlertidige landshold, der flyver til Slovakiet, har spillet på internationalt niveau før. Spillerne, der stiller op til kampen er formentlig fra det danske futsallandshold og 2. divisionsspillere. Netop derfor bør man ikke forvente, at John "Faxe" Jensen fører holdet til et stort resultat.

»Ingen bør bedømme hans evner som træner ud fra, hvad resultatet ender med. Det kan jo ende dårligt, når man ikke har haft forberedelsestid til kampen. John "Faxe" Jensen kender ikke spillerne. Spillerne kender heller ikke hinanden. Man kan ikke tale om nogle form for sportslig relevans med denne her kamp,« siger Thomas Møller Kristensen.

Slovakisk landstræner: Kampen har ingen værdi for os

Den endelige trup for onsdagens kamp er endnu ikke offentliggjort, men det kommer formentlig til at blive en hård kamp for det vikariende landshold, mener sportsredaktøren:

»To gange 45 minutter er lang tid at stå med ryggen mod muren. Man må glæde sig over, at kampen bliver spillet, men man kan da håbe, at Spillerforeningen og DBU finder en løsning, så det rigtige landshold kan komme på banen på søndag.«



Danmark møder Slovakiet 20:45 onsdag aften. Derefter følger den første kamp i Nations League mod Wales på søndag kl. 18.00, der bliver spillet i Aarhus.