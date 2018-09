Slovakisk landstræner: Kampen har ingen værdi for os

SENEC

Da det for alvor gik op for Jan Kozak, at det danske landshold, som han og Slovakiet møder onsdag, primært består af spillere fra den tredjebedste danske liga, lyste landstræneren ikke ligefrem op.

»Helt ærligt; problemet er deres sag. Men hvorfor rejser de her ned med sådan et hold? De vil ikke have problemer med Uefa. Men hvornår spiller de igen med de bedste? Denne kamp vil ikke give os noget, men vi er nødt til at spille den. Havde vi vidst det tidligere, kunne vi have forberedt os bedre på den næste kamp. Det er en mærkelig situation,« sagde Jan Kozak, da han mødte pressen før venskabskampen.

»Jeg respekterer folk i Danmark, deres fodbold, mit barnebarn bor der og spiller der, men om de respekterer os, må du spørge danskerne om,« fortsatte han.

Han blev først spurgt, om han ville ændre på sit hold i forhold til den kvalitet, danskerne møder frem.

»Vi fokuserer på vores eget spil, og vi har set frem til at møde et stærkt hold fra DK med gode spillere, et hold, der har spillet med til VM, og det har vores publikum også set frem til. Nu er det ændret, men jeg ved helt ærligt intet om holdet. Når vi får mere information, kan vi forholde os til det,« sagde Jan Kozak.

Slovakiets anfører, Martin Skrtel, var ikke begejstret til udsigten til et møde med et danske sekundahold.

»God oplevelse for dem, de kan spille mod Hamsik og Lobotka. Men hvad kan vi gøre? Vi kan ikke ændre det, men vi må acceptere det og se, hvad der sker. Det er svært at sige noget om det, det er meget underligt. Jeg kender ikke konflikten i detaljer. Spillerne står op for det, de tror på, men det er naturligvis skidt for os. Og det er sørgeligt,« kom det fra den store forsvarsspiller.

Det danske landshold skulle efter planen lande i Bratislava først på aftenen.