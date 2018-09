DBU: Her er den midlertidige landsholdstrup

24 spillere - fortrinsvist fra 2. divisionsklubber.

Det er, hvem der skal trække i de rød-hvide farver og repræsentere Danmark, når det danske herrelandshold onsdag aften skal møde Slovakiet i en venskabskamp.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har tirsdag aften offentliggjort navnene på de midlertidige landsholdsspillere, der grundet en konflikt mellem unionen og Spillerforeningen erstatter den normale landsholdstrup:

Målmænd

Morten Bank, Avarta

Christoffer Haagh, Jægersborg Boldklub

Forsvarsspillere

Christian Bannis, Tarup Paarup

Mads Priisholm Bertelsen, Tarup Paarup

Christian Bommelund Christensen, Jægersborg Boldklub

Victor Hansen, Frederikssund

Nicolai Johansen, Vanløse

Daniel Nielsen, Vanløse

Kasper Skræp, Tarup Paarup

Midtbanespillere

Rasmus Gaudin, Vanløse

Adam Fogt, Kastrup

Anders Hunsballe, Greve

Oskar Højbye, Vanløse

Christopher Jakobsen, Hillerød

Rasmus Johanson, HIK

Kevin Jørgensen, Jægersborg Boldklub

Kasper Kempel, Skovshoved

Simon Vollesen, Birkerød

Angribere

Anders Fønss, Tarup Paarup

Troels Cillius Nielsen, Birkerød

Christian Offenberg, Avarta

Daniel Holm Sørensen, Skovshoved

Louis Veis, Jægersborg Boldklub

»Det er altafgørende for dansk fodbolds fremtid, at vi kan stille hold til de to landskampe i denne uge, og derfor er vi glade for, at disse 24 spillere har indvilliget i at stille op for Danmark, så vi undgår spekulationer om millionbøder og langvarige udelukkelser fra international fodbold. Det ville få store konsekvenser for fodbolden i Danmark,« udtaler DBU’s elitechef, Kim Hallberg, i forbindelse med offentliggørelsen i en pressemeddelelse.

Ifølge unionen er 24 spillere altså udtaget, men kun 23 spillere fremgår af den udsendte liste.

Målmand Victor Vobbe Larsen fra Tarup Paarup fremgår af en liste fra det slovakiske fodboldforbund, men står ikke nævnt på DBU's.

EM-helt skal stå i spidsen for alternativt landshold

Tidligere på dagen blev det offentliggjort, at det er John "Faxe" Jensen, der skal stå i spidsen for det alternative landshold.

»På DBU’s og dansk fodbolds vegne er jeg glad for, at John "Faxe" Jensen har taget den svære opgave at stå som træner i de to kampe,« siger Kim Hallberg bl.a. om trænervalget.

John "Faxe" Jensen, der scorede det første danske mål i EM-finalen i 1992, bliver assisteret af Hasse Kuhn, der til daglig er træner for Skjold Birkerød i Danmarksserien.

DBU-boss: Redningslandshold gør det for Danmarks skyld

DBU har været på jagt efter spillere i de lavere divisioner, fordi forhandlingerne om en ny landsholdsaftale er gået i hårdknude.

Unionen meddelte lørdag, at forhandlingerne var indstillet og tilbød spillerne midlertidige vilkår til at gennemføre de to kommende landskampe.

Spillerne fik til søndag aften klokken 18.00 til at meddele, om de mødte op i landsholdslejren eller ej.

Søndag tilbød spillerne at stille op, hvis man forlængede den tidligere aftale, hvilket DBU betragtede som et afbud til kampen.

De midlertidige spillere skal på banen, med mindre DBU og Spillerforeningen lander en aftale for A-landsholdet.