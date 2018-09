To mænd passer porten: DBU nægter journalister adgang til Fodboldens Hus

Det er lykkedes Dansk Boldspil-Union (DBU) at stable et landshold på benene, har Slovakiets Fodboldforbund bekræftet over for DR.

Ifølge fodboldmediet bold.dk skulle 23 nye spillere således mødes tirsdag klokken 13.00 og herefter flyve til Slovakiet, hvor de efter planen skal spille testkamp mod Slovakiet onsdag aften.

Jyllands-Posten havde i den anledning sendt en mand til Fodboldens Hus i Brøndby, hvor DBU's administration holder til.

Avisens udsendte ankom til stedet klokken 12.50 og blev her mødt til beskeden om, at han sammen med de øvrige journalister skulle trække ud bag hegnet.

»Ingen presseaktivitet i dag,« lød den umiddelbare melding.

Bemærkelsesværdigt er det, at der foran hegnet ind til DBU's administrationsbygning er blevet placeret to mænd, som angiveligt har til opgave at holde bl.a. pressen væk.

»Vi kan se, at der kommer biler kørende ind gennem porten,« forklarer Jyllands-Postens udsendte.

Ifølge DR er flere spillere fra Rødovre-klubben Avarta med på holdet. Foto: Simon Festersen

Kort før klokken 13.30 ankom en bus til stedet. Om den inden længe skal fragte spillerne til lufthavnen er endnu uvist.

DBU har været på jagt efter spillere i de lavere divisioner, fordi forhandlingerne om en ny landsholdsaftale er gået i hårdknude.

Unionen oplyste lørdag, at forhandlingerne var indstillet og tilbød spillerne midlertidige vilkår til at gennemføre de to kommende landskampe.

Spillerne fik til søndag aften klokken 18.00 til at meddele, om de mødte op i landsholdslejren eller ej.

Søndag tilbød spillerne at stille op, hvis man forlængede den tidligere aftale, hvilket DBU betragtede som et afbud til kampen.