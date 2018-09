Eriksen og Delaney i ny appel med gammelt tilbud til DBU

Få minutter efter, at bold.dk tirsdag formiddag kunne berette, at Dansk Boldspil-Union (DBU) har fundet 23 spillere til landskampene mod Slovakiet og Wales i denne uge, gav de normale landsholdsspillere lyd fra sig igen.

I en pressemeddelelse fra Spillerforeningen appellerer stjernerne Christian Eriksen og Thomas Delaney på ny DBU til at finde en løsning.

- Vi er nødt til at løse den her konflikt nu, og ikke bare grave grøfterne dybere. Så vi strækker gerne hånden frem igen, selv om DBU slog den væk i første forsøg: Lad os nu forny den gamle aftale med en måned, siger Eriksen.

Men tilbuddet fra spillerne er ikke nyt.

Medie: DBU har fundet 23 spillere til landsholdet

Det er samme tilbud, som de kom med i weekenden, og som DBU tolkede som et afbud fra de normale spillere til at spille ugens landskampe: Spillerne ønsker at forlænge den tidligere aftale midlertidigt.

- Vi vil spille for Danmark. Det er derfor, vi alle er rejst hjem til Danmark. Vi tilbød en måneds forlængelse, så vi kunne spille i ro og fred - DBU sagde nej. Der går ingen skår af vores stolthed af at spørge igen:

- Kan vi ikke indgå en forlængelse på bare en måned? Helt ærligt, DBU - lad os nu tale sammen som voksne mennesker, lyder appellen fra Thomas Delaney i pressemeddelelsen fra Spillerforeningen.

Konflikten mellem spillerne og DBU eskalerede i weekenden, efter at DBU havde sat den 31. august som deadline for en aftale.

Wales-spiller om dansk konflikt: »Det står ikke særlig godt til derovre - men godt at vi undgår Eriksen«

Derfor meddelte DBU lørdag, at forhandlingerne var indstillet, og unionen tilbød spillerne midlertidige vilkår til at gennemføre de to kommende landskampe.

Spillerne fik til søndag aften klokken 18 til at meddele, om de mødte op i landsholdslejren eller ej.

Søndag tilbød spillerne at stille op, hvis man forlængede den tidligere aftale. Og nu gør de altså det samme en gang til, mens DBU ifølge bold.dk har fundet 23 spillere, der er klar til at spille mod Slovakiet og Wales.