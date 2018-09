Wales-spiller om dansk konflikt: »Det står ikke særlig godt til derovre - men godt at vi undgår Eriksen«

Det er begyndt at gå op for spillere og medier i Wales, at man muligvis skal møde et noget anderledes dansk landshold end forventet i Nations League-kampen på lørdag.

Flere walisiske medier beskriver, hvordan DBU og spillerne er endt i konflikt om en ny landsholdsaftale, og at Danmark derfor forsøger at finde nye spillere fra de lavere danske rækker.

Også de walisiske spillere har opdaget konflikten, heriblandt forsvarsspiller James Chester. Han hæfter sig først og fremmest ved de sportslige konsekvenser, som kan vise sig at være en fordel for Wales.

«Det ville uden tvivl gøre det til en lettere kamp uden Eriksen (Christian Eriksen, red.). Han er en af de bedste spillere i Premier League,« siger han ifølge Sky Sports.

Samtidig slår han fast, at Wales stadig forventer, at kampen bliver gennemført.

»Det står ikke særlig godt til derovre lige nu, men det har ikke noget med os at gøre. Vi kommer til Danmark på søndag, uanset hvilket hold de har, og vi vil forsøge at vinde kampen, uanset hvem der spiller,« siger han.

Opgøret spilles klokken 18.00 på Ceres Park i Aarhus. Indtil videre er det dog uvist, om DBU kan finde spillere, der vil stille op under en konflikt med Spillerforeningen.