DBU stævnede Simon Kjærs sponsor under forhandlinger

Kommercielle rettigheder udgør en del af den konflikt, som i øjeblikket er mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og landsholdsspillerne.

Et eksempel på uenighederne resulterede i sidste uge i, at DBU stævnede landsholdsanfører Simon Kjærs sponsor Nordicbet for et beløb på én million kroner.

Det skriver Ekstra Bladet.

- Jeg kan ikke kommentere på sagen, fordi den ligger hos advokaterne. Men jeg må da sige, at jeg synes, at det er en mærkværdig timing med en stævning af DBU under forhandlingerne, siger Simon Kjær til avisen.

Kommerciel direktør i DBU Jesper Lind Andersson bekræfter, at Nordicbet er stævnet, fordi DBU føler, at unionens kommercielle rettigheder er krænket.

- Vi har stævnet Nordicbet for at bringe en VM-kampagne med en spiller (Simon Kjær, red.) i en rød trøje, der giver associationer til landsholdet uden tilladelse fra DBU.

- Det ser vi som en alvorlig krænkelse, da andre sponsorer har betalt dyrt for lignende kampagner, siger Jesper Lind Andersson til Ekstra Bladet.

Baggrunden er, at Simon Kjær i en kampagne, der blev lanceret 1. maj, optrådte i en rød trøje og hvide shorts.

Dagen efter ændrede Nordicbet farve på trøjer og bukser.

Nordicbet ønsker ikke at udtale sig til Ekstra Bladet.

Martin Dahl Pedersen, der er advokat for Spillerforeningen siger til avisen, at det er den enkelte spiller, der ejer imagerettighederne, og at DBU ikke har ret til at bruge spillerne enkeltvis.