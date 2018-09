Tidligere konflikt spøger: Ny udeblivelse vil koste DBU dyrt

Dansk Boldspil-Union (DBU) slap forholdsvis billigt fra, at kvindelandsholdet sidste efterår udeblev fra en VM-kvalifikationskamp mod Sverige.

Men der vanker en væsentlig hårdere straf, hvis den verserende fodboldkonflikt tvinger DBU til at aflyse Nations League-kampen mod Wales på søndag.

Det vurderer Jim Stjerne Hansen, der er medlem af Uefas Control, Ethics and Disciplinary Body, som er disciplinærkomitéen under Det Europæiske Fodboldforbund.

Han peger på, at komitéen vil lægge vægt på, at DBU har været involveret i en lignende sag tidligere.

- Normal praksis vil være, at den sag vil være en skærpende omstændighed i forhold til en ny sag.

- Når vi har en konkret sag på et forbund eller en klub, ser vi jo på deres historik de sidste tre-fem år, og hvad de har haft af disciplinære sager. Det indgår i vurderingen af en sanktion, siger Jim Stjerne Hansen.

Kvindelandsholdet blev sidste år taberdømt med 0-3 og fik en betinget udelukkelse, mens DBU blev idømt en bøde. Så billigt slipper man ikke igen.

At det drejer sig om en kamp i den nye Nations League og ikke en EM- eller VM-kvalifikationskamp, anses ikke som en formildende omstændighed.

- Det handler om et principielt spørgsmål om at udeblive fra en turnering, man har meldt sig til. Man udebliver og sætter både sin modstander og hele systemet i forlegenhed. Det straffes man for, siger Stjerne.

Foreløbig står DBU uden landshold, fordi de spillere, landstræner Åge Hareide har udtaget, ikke vil stille op på de givne betingelser.

Derfor leder DBU efter spillere, så kampen mod waliserne kan blive gennemført.

I unionen er man udmærket klar over, at dansk fodbold ikke kan tåle, at et landshold udebliver igen. Direktør Claus Bretton-Meyer slår da også fast, at kampen mod Wales skal spilles.

- Det er altafgørende for dansk fodbolds fremtid.

- Hvis kampene ikke spilles, risikerer vi kæmpe millionbøder og udelukkelser for begge landshold - og dansk fodbold bliver slået tilbage til stenalderen på mange områder, siger Bretton-Meyer i en pressemeddelelse.

Inden kampen mod Wales er der programsat en testkamp i Slovakiet på onsdag.