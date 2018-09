Sportsøkonom: »Magten er tippet til fordel for landsholdspillerne«

Spillerforeningen og DBU lægger i disse dage arm om de kommercielle forhold for herrelandsholdet.

Magtbalancen på den kommercielle front i fodboldverden er i højere grad end tidligere tippet over til fordel for fodboldspillerne. Derfor kan DBU risikere at blive de helt store tabere, hvis ikke parterne finder en løsning, siger Kenneth Cortsen, der er sportsøkonom på University College i Nordjylland.

»Spillerne får deres primære løn fra klubberne. Så det er klart, at DBU har mest at tabe, hvis det ender så galt, at man skal aflyse landskampe og risikere at modtage hårde sanktioner fra UEFA. Det ville blive megadyrt,« siger Cortsen.

Uefa: Dansk afbud vil få konsekvenser

Alternativt så kan konflikten nå at blive løst. Konflikten vil i så fald stadig give DBU nogle ridser i lakken, da uro og negative associationer er noget, der ifølge Kenneth Cortsen kan få potentielle samarbejdspartnere til at trække følehornene til sig. Men det gælder dog mest på kort sigt.

»På lang sigt, så er fodboldøkonomien og sportsbranding heldigvis dynamisk, og det betyder, at formår landsholdet at præstere på banen og komme i slutrunder, så vil det hjælpe på de positive associationer til DBU.«

»Og et brands styrke er jo netop vurderet på, om associationer er positive eller negative,« siger sportsøkonomen.

Landsholdskonflikten er ligeledes rigtig skidt for dansk fodbold. Derfor bør både spillerforeningen og DBU ifølge Cortsen stille sig selv spørgsmålet: Hvad er vigtigt?

»Dansk fodbolds fremtid er vigtigst, både på kort og langt sigt. En fremtid som både spillerne og DBU er afhængig af, og derfor har en indbyrdes afhængighed,« siger sportsøkonomen.

Derfor peger Cortsen på, at det i konfliktmæglingen er vigtigt, at parterne kommer til en fælles løsning, der kan sikre dansk fodbold i fremtiden både set fra et spillerperspektiv og fra DBU, som paraplyorganisation, der favner den store bredde i dansk fodbold.