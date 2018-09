Spillerjagten fortsætter: Nu forsøger DBU at plukke spillere fra 1. og 2. division

Først rettede DBU henvendelse hos superligaklubberne for at bede om hjælp til at kunne mønstre et alternativt landshold til kampene mod Slovakiet og Wales i denne uge.

Spillerforeningen svarede imidlertid hurtigt tilbage og opfordrede superligaspillerne til at afvise DBU's generøse tilbud.

Nu har DBU sendt en lignende besked rundt til klubberne i 1. og 2. division, ifølge Fyens Stiftstidende.



»SPF (Spillerforeningen, red.) mobiliserer alle kræfter for at få deres medlemmer til at være solidariske med spillerne på A-landsholdet, til trods for at dette ikke er en arbejdskamp. Bekymringen er derfor om vi overhovedet når i mål, hvorfor vi ser os nødsaget til nu, at kontakte jer, som ansvarlige i 1. og 2. division, og bede om samme støtte,« står der i brevet fra DBU's elitechef Kim Hallberg.



I samme ombæring skriver DBU, at spillerne inden mandag aften klokken 19 skal tilkendegive, hvorvidt de har lyst til at spille for det danske landshold. Af hensyn til den videre forberedelse. Den frist var tidligere klokken 15 samme dag.

En af de klubber, der allerede har bekendt kulør i forhold til den igangværende landsholdskonflikt, er fynske Boldklubben Marienlyst.

»Som 2. divisionsklub uden spillere på landsholdsniveau ønsker vi ikke at blive involveret i denne konflikt, som vi mener bør løses af DBU og de reelle landsholdsspillere,« siger Anders W. Berthelsen, der er formand for Boldklubben Marienlyst.

Onsdagens kamp mod Slovakiet er en testkamp, mens søndagens kamp mod Wales er den første kamp i den nyoprettede turnering Nations League.