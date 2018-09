Superligaklubber har fulgt opfordring fra DBU - men de vil ikke presse spillerne

Flere af de danske superligaspillere har mandag modtaget en mail med en bøn fra DBU.

Det sker, fordi DBU og Spillerforeningen er endt i konflikt omkring en ny landsholdsaftale. DBU vil derfor forsøge at finde spillere, der vil deltage i landskampene under en midlertidig aftale, der udelukkende dækker over de næste to kampe.

Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af det brev, som DBU har sendt til landets superligaklubber, der indeholder en opfordring til at hjælpe fodboldunionen med at komme i kontakt med deres spillere.

DBU i brev til superligaklubberne: Hjælp os med at skaffe spillere til de næste to kampe

En rundringning til størstedelen af klubberne viser, at opfordringen er blevet fulgt.

Det er blandt andet tilfældet hos de danske mestre, FC Midtjylland, oplyser sportschef Svend Graversen.

»Vi har sørget for at viderebringe informationer fra DBU til vores spillere, og så håber vi på for dansk fodbolds skyld, at der bliver fundet en løsning, som alle kan leve med,« siger han.

Klubbernes sportschefer og direktører understreger dog, at det er op til spillerne, om de vælger at takke ja til tilbuddet om at spille for landsholdet.

»Det er totalt frivilligt for spillerne, og vi kommer ikke med nogen opfordring i den forbindelse,« siger sportschef i FC Nordsjælland, Carsten V. Jensen.

Han tilføjer, at han ikke »tror specielt meget på, at det vil føre til noget i forhold til den solidaritet, spillerne typisk udviser over for deres kolleger«.

Spillerforeningen beder Superliga-spillerne afvise DBU: »Vigtigt, at vi holder sammen som kolleger«

Klubberne understreger, at de ikke tager stilling til sagen, der skal afgøres mellem DBU og spillerne.

»Spillerne skal ikke melde tilbage til os. AC Horsens blander sig ikke i det. Vi viderebringer bare det brev, der kom fra DBU. Men udover det, har vi ingen interesse i det. Vi blander os helt uden om,« siger direktør for AC Horsens, Kristian Nielsen.

Sådan lyder meldingen også fra klubber som Vejle, Vendsyssel, Randers, Hobro og Esbjerg.

»Vi ønsker det bedste for dansk fodbold og netop det forhold, at der også kan stilles et landshold,« siger Brian Knudsen, adm. direktør i selskabet bag Esbjerg fB.

I brevet skriver DBU, at man er klar over, at »I som klubber, og spillernes arbejdsgivere, på ingen måde hverken kan eller skal presse jeres spillere til at stille op, uanset hvor vigtig denne sag måtte være for dansk fodbold, og dansk landsholdsfodbold i særdeleshed. Vi håber dog at I vil støtte op om, på bedst mulig vis, at vi kan få afviklet de to kampe«.

Morten Olsen om landsholdskonflikt: »Det kan man ikke tillade sig« Fodboldlandsholdet en vigtig del af dansk kultur, og derfor kan parterne ikke tillade sig at vente til sidste øjeblik og true hinanden, lyder det fra den tidligere landstræner.

Klubberne blev opfordret til at hjælpe DBU ved at skaffe kontakt til »relevante spillere for jeres klub« inden mandag klokken 15, hvorefter DBU vil udtage et hold.

»Det håber jeg I kan bakke op om, uanset om det måtte lykkes at skaffe spillere eller ej, idet det er af afgørende betydning i et evt. sanktionsforløb hos UEFA, at vi kan redegøre for at både DBU og de danske professionelle klubber har gjort, hvad der var i vores magt for at stille stærkest muligt til kampene,« skriver DBU.