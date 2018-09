DBU i brev til superligaklubberne: Hjælp os med at skaffe spillere til de næste to kampe

Søndag dumpede der en mail ind hos superligaklubbernes direktører og sportsdirektører fra DBU.

Budskabet var, at fodboldunionen havde brug for hjælp til at samle et landshold til de kommende kampe mod Slovakiet og Wales, efter DBU og Spillerforeningen er endt i konflikt om en ny landsholdsaftale.

Spillerne har afvist at spille uden en overenskomst og har tilbudt at forlænge den tidligere aftale midlertidigt i en måned. Det afviste DBU søndag aften og vil nu forsøge at stille »det bedst mulige hold«.

Se beskeden her: Spillerforeningen beder Superliga-spillerne afvise DBU

»Det betyder at vi i første omgang, helt naturligt, vil tage fat i danske spillere fra Superligaen, og herfra forsøge at skabe et landshold for de kommende 2 kampe,« lyder det i brevet til klubbernes direktører og sportsdirektører.

I brevet skriver DBU, at man er klar over, at »I som klubber, og spillernes arbejdsgivere, på ingen måde hverken kan eller skal presse jeres spillere til at stille op, uanset hvor vigtig denne sag måtte være for dansk fodbold, og dansk landsholdsfodbold i særdeleshed. Vi håber dog at I vil støtte op om, på bedst mulig vis, at vi kan få afviklet de to kampe«.

Klubberne blev opfordret til at hjælpe DBU ved at skaffe kontakt til »relevante spillere for jeres klub« inden mandag aften klokken 15, hvorefter DBU vil udtage et hold.

»Det håber jeg I kan bakke op om, uanset om det måtte lykkes at skaffe spillere eller ej, idet det er af afgørende betydning i et evt. sanktionsforløb hos UEFA, at vi kan redegøre for at både DBU og de danske professionelle klubber har gjort, hvad der var i vores magt for at stille stærkest muligt til kampene,« skriver DBU.

Fire superligaspillere meldte sig klar til landsholdet - nu har de trukket i land: »Det var en fejl«

Jyllands-Posten kunne mandag fortælle, at Spillerforeningen har opfordret deres medlemmer til at takke nej til DBU's tilbud om at spille for landsholdet. Det fremgår af en fællesbesked, der er sendt rundt til over 200 spillere fra Superligaen.

»Kan du ikke sende en besked til jeres trup og bede dem sige nej tak, hvis de skulle blive spurgt af DBU? Vigtigt at vi, spillerne holder sammen som kolleger,« lyder det i beskeden fra Thomas Lindrup, chef for spillerrådgivningen i Spillerforeningen.

Tidligere har bl.a. Hobro-spilleren Vito Hammershøy-Mistrati og AC Horsens-spilleren Lasse Kryger meldt sig klar til at spille for landsholdet for så kort efter at trække deres udtalelser tilbage.

»I dag begik jeg en fejl. Jeg sagde ja til et interview om en sag, jeg ikke havde sat mig ind i, og kom med nogle egoistiske udmeldinger. Det var en fejl. Selvfølgelig støtter jeg op om vores landshold og selvfølgelig skal vi spillere stå sammen i en evt. konflikt,« skrev Lasse Kryger på Twitter.