Fire superligaspillere meldte sig klar til landsholdet - nu har de trukket i land: »Det var en fejl«

Der var ikke meget tvivl hos flere superligaspillere, da de i weekenden blev spurgt om muligheden for at stille op for det danske fodboldlandshold.

Muligheden er opstået, fordi Spillerforeningen er endt i konflikt med DBU om en ny landsholdaftale. DBU vil nu forsøge at finde andre spillere end de 23, der oprindeligt blev udtaget til denne uges to landskampe mod Slovakiet og Wales.

Først meldte Hobro-midtbanespilleren Vito Hammershøy-Mistrati sig klar, så fulgte OB-duoen Janus Drachmann og Alexander Ludwig, og til sidst tilsluttede AC Horsens-veteranen Lasse Kryger sig.

»Mit svar vil jo nok være, at det vil jeg sige ja til. Som 35-årig tror jeg ikke, at jeg får andre muligheder for lige at spille mig på landsholdet, så det tror jeg er en mulighed, jeg vil udnytte til fulde«, sagde Lasse Kryger til TV 2.

Nu har alle fire spillere imidlertid valgt at trække deres udtalelser tilbage.

»I dag begik jeg en fejl. Jeg sagde ja til et interview om en sag jeg ikke havde sat mig ind i og kom med nogle egoistiske udmeldinger. Det var en fejl. Selvfølgelig støtter jeg op om vores landshold og selvfølgelig skal vi spillere stå sammen i en evt konflikt,« skriver Lasse Kryger på Twitter.

Janus Drachmann skriver på Facebook på vegne af sig selv og Alexander Ludwig, at »det aldrig har været vores intention at gå imod vores kolleger efter de kollektive forhandlinger, der stadig kører. Vi bakker op om spillerne og er ikke til rådighed under en igangværende konflikt«.

Samme melding er kommet fra Vito Hammershøy-Mistrati.

DBU forsøger i øjeblikket at finde andre spillere, der er villige til at stille op for landsholdet uden en ny overenskomst.

Indtil videre har DBU ikke nogen kommentarer til, om det er lykkedes at finde spillere, der vil stille op.

De 23 spillere, Åge Hareide i første omgang udtog til kampene, ville have en midlertidig aftale for den næste måned med de samme vilkår som i den tidligere aftale.

Det afviste DBU, der ville lave en midlertidig aftale, der gjaldt alene for de næste to kampe.

Derfor vil fodboldunionen nu forsøge at stille med det »stærkest mulige hold«, lyder det.