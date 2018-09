Sponsorer tavse i landsholdskonflikt

»Det udtaler vi os ikke om.«

Sådan lyder det fra flere af landsholdets sponsorer, når det kommer til den konflikt, der stadig er i gang mellem Spillerforeningen og DBU.

Carlsberg, Hummel og Danske Spil er alle tre en del af landsholdets sponsorstrategi. Både Carlsberg og Danske Spil har indgået aftaler med landsholdet, der rækker til og med EM-slutrunden i 2020. Hummels aftale løber frem til 2024.

Landsholdet - DBU: Forstå konflikten på to minutter

Hos Danske Spil har man klart besluttet sig for, at man ikke vil indblandes i konflikten, og derfor ikke udtaler sig om sagen på nuværende tidspunkt. Danske Spil er udover at være sponsor for herrelandsholdet også hovedsponsor for kvindelandsholdet. I 2017 indgik de to parter et toårigt samarbejde, der strækker frem til 2019. Det betyder, at det er anden gang inden for et år, at Danske Spil er vidne til en spillerkonflikt i sin tid som sponsor, da kvinderne sidste efterår også var i konflikt med DBU, men endte med at indgå en aftale i november 2017.

Carlsberg har også den holdning, at det ikke er en sag, de ønsker at udtale sig om. En stor del af Carlsbergs aftale med DBU omhandler den såkaldte "stemningspulje". Stemningspuljen er et tiltag, der skal hjælpe med at skabe bedre stemning omkring landsholdskampe.

Se beskeden her: Spillerforeningen beder Superliga-spillerne afvise DBU

Landsholdskonflikten ser ud til at fortsætte lidt endnu. DBU indstillede lørdag forhandlingerne om en ny aftale og tilbød spillerne en midlertidig aftale. Spillerne valgte dog ikke at acceptere tilbuddet, men kom selv med et tilbud om at forlænge den tidligere aftale en måned. Aftalen udløb efter sommerens VM-slutrunde.

DBU valgte dog at afvise og tog derfor spillernes tilbud som et afbud til denne uges kampe. Derfor går DBU nu på jagt i Superligaen for at finde nye spillere til ugens kampe mod Slovakiet og Wales. Superliga-spillerne har fået til mandag kl. 15 til at melde ud, om de står til rådighed for landsholdet. Holdet bliver udtaget mandag aften.