Landsholdet - DBU: Forstå konflikten på to minutter

Dansk Boldspil-Union og Spillerforeningen er endt i en strid, der kan give store konsekvenser for dansk fodbold.



Her er svar på syv centrale spørgsmål:

Hvem er parterne?

Spillerforeningen er en fagforening for fodboldspillere, mens Dansk Boldspil-Union står for landsholdet. DBU regnes i den forbindelse som arbejdsgiver, og sagen kan altså sidestilles med en arbejdsgiver/arbejdstager-situation, hvor der skal forhandles en overenskomst. Spillerforeningen støttes da også af LO, mens DBU er medlem af Danmarks Idrætsforbund, der stiller sig på side med unionen.

Christian Eriksen: »DBU siger, at vi er fyret fra landsholdet«

Hvad sker der?

Der forhandles en aftale for herrelandsholdet. Den handler om, hvilke vilkår spillerne har, når de optræder for landsholdet. Det drejer sig om alt fra betaling, bonusser, rettigheder, forsikring, kost og fysiske omgivelser.

Hvorfor er vi her igen?

Fordi den gamle aftale udløb 1. august.

Hvorfor er det et problem lige nu?

Onsdag skal landsholdet møde Slovakiet i en træningskamp, og søndag er der kamp mod Wales i den nye Uefa-træningsturnering, Nations League, hvor der er fire EM-billetter på spil. Altså en slags EM-kvalifikationsturnering før selve kvalifikationen.

Hvad er det store stridspunkt?

Selvom at forhandlingerne er gået helt i hårdknude, så er parterne faktisk enige om ret mange ting. I den nye aftale vil spillerne gerne have bedre forhold med kost og logi, samt personale såsom fysioterapeuter osv. Den indrømmelse har DBU givet, men der er en knast i den gamle kontrakt, som DBU under ingen omstændigheder vil give sig på: de individuelle kommercielle rettigheder.

DBU har Carlsberg, Danske Spil og Hummel som sponsorer, men flere af landsholdsspillerne har personlige sponsorer, der kolliderer. Det er f.eks. Simon Kjær, der er sponseret af NordicBet, og Christian Eriksen der har Nike og læskedrikken State som sponsorer. Det giver altså et problem for Simon Kjær, hvis han pludselig skal stille op i en reklame for Danske Spil.

Skyttegravskrigen ruller videre i dansk fodbold Søndag afviste DBU et tilbud fra landsholdsspillerne. Konsekvensen er, at landskampe må spilles med sekundaspillere.

Hvad nu?

Nu skal DBU ud og finde spillere, der vil stille op på landsholdet til de to kampe. Unionen har appelleret til Superliga-spillere, der – ifølge DR – har indtil kl. 15 mandag til at melde tilbage, om de er klar til en gang bold i rødt og hvidt.

Hvad kan konsekvensen være?

Uefa vil næppe se på situationen med milde øjne. En træningskamp mod Slovakiet kan måske lige gå, men Nations League er et Uefa-prestigeprojekt med store sponsoraftaler, og hvis Danmark stiller op med Lars og Henrik fra et Danmarksserie-hold, vil Uefa med stor sandsynlighed forsøge at straffe DBU. Læg der oven i at DBU allerede en gang har været i karambolage med Uefa, da damelandsholdet meldte fra til en kvalifikationskamp mod Sverige.