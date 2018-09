Medie: Landstræner Åge Hareide er sendt på ferie midt i konflikt

Det er ikke kun de etablerede landsholdsspillere, der ikke kommer til at spille de næste to landskampe.



Landstræner Åge Hareide er sendt på ferie i hjemlandet Norge og kommer ikke til at stå i spidsen for landsholdet til træningskampen mod Slovakiet på onsdag og den betydende kamp i Nations League mod Wales på søndag.

Det skriver TV 2.

Christian Eriksen: »DBU siger, at vi er fyret fra landsholdet«

DBU afviste søndag et tilbud om at forlænge en aftale med Spillerforeningen og landsholdet, ligesom Spillerforeningen på spillernes vegne ikke sagde ja til en midlertidig aftale fra DBU. Kommunikationschef, Jakob Høyer, udtalte i samme åndedrag, at han betragtede Spillerforeningens afslag som et afbud til de to kommende landskampe.

DBU er netop nu i gang med at finde andre spillere – formentlig fra Superligaen eller 1. division – der kan repræsentere Danmark, men det er altså ikke den danske landstræner, der skal stå i spidsen for det amputerede hold.

DBU har masser af trænere ansat i ungdomsrækkerne og kan altså let finde en, der kan være afløser for Åge Hareide.

Fodbolddanmark er taget som gidsel: En del af noget umådeligt pinligt – kun én opløftende detalje i landsholdsballaden Dansk Boldspil-Union og landsholdsspillerne er godt på vej til at sætte VM-medvinden og de seneste års fremgang over styr.

DBU og Spillerforeningen har ikke forhandlet siden lørdag, da DBU tilbød spillerne en midlertidig ordning.