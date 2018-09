Christian Eriksen: »DBU siger, at vi er fyret fra landsholdet«

Retorikken er spidset yderligere til siden DBU og Spillerforeningen søndag ikke kunne komme overens med en aftale, sådan at landsholdet kan spille kamp mod Slovakiet på onsdag og Wales på søndag.



I Ekstra Bladet mandag langer Christian Eriksen hårdt ud efter DBU.

»DBU prøver at få det til at se ud som om, det er os spillere, der ikke vil spille, men det er jo DBU, der ikke vil forhandle færdig og lave en aftale, som vi kan spille med. Og så melder DBU ud, at vi i øvrigt alle sammen er fyret fra landsholdet, hvis ikke vi bare makker ret og spiller uden en aftale. Vi ville få betaling, ja, men vi er nødt til at have ordnede forhold med en kollektiv aftale, som det danske landshold har haft det siden engang i 1990erne,« siger Christian Eriksen til Ekstra Bladet.

DBU og Spillerforeningen har ikke forhandlet siden lørdag, da DBU tilbød spillerne en midlertidig ordning, men den aftale dækker ifølge Thomas Delaney på ingen måde, hvad det betyder at være landsholdsspiller.

Samtidig har Spillerforeningen tilbudt DBU at spille videre i en måned på den eksisterende aftale, der blev indgået i 2015, men DBU er så træt af den aftale, at unionen ikke engang vil bruge den i en lille måneds tid endnu.

»Jeg betragter det som et ikke-tilbud. For det, som Spillerforeningen tilbyder os, er at gå tilbage til en aftale, som er udløbet, og som vi fra DBU's side har sagt, at vi ikke ønsker at forlænge, siden forhandlingerne begyndte lige efter nytår,« sagde DBU’s kommunikationschef, Jakob Høyer, til Ritzau.

DBU betragter Spillerforeningens udspil som et afbud til de to landskampe og vil derfor finde andre spillere, der kan repræsentere Danmark.