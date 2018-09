Delaney om konflikt: I min verden skal de bedste spille

Det danske landshold synes i ruiner søndag aften, efter at Dansk Boldspil-Union (DBU) tidligere søndag meddelte, at man kigger sig om efter nye spillere til landsholdet.

Landsholdsprofilen Thomas Delaney håber dog, at der stadig kan findes en løsning, så de udtagne spillere kommer til at repræsentere Danmark i kampene mod Slovakiet og Wales i den kommende uge.

- I min verden skal de bedste spillere spille. Det må alle være enige om - også DBU selv. Vi er klar til at tage afsted, når det skal være. Det her kan gå stærkt, og det kan trække ud.

- Vi vil hele tiden være forberedt på, at det kan lykkes (at finde en løsning, red.). Det er stadig et mål for os.

- Den her situation er selvfølgelig kritisabel. Der er ingen, der bryder sig om at stå her, og selvfølgelig er vi to parter om at nå en løsning. Det begynder at være kritisk, siger Delaney i et interview med TV2 News.

Baggrunden for den kaotiske situation søndag aften er, at DBU afviste landsholdsspillernes tilbud om en midlertidig forlængelse af den hidtidige aftale, der er udløbet.

Den udmelding kom bag på Borussia Dortmund-spilleren.

- Jeg er overrasket. Jeg er chokeret. Vi er tæt på en krisesituation. Jeg så vores tilbud som en midlertidig løsning. En udstrakt hånd. Vi ville gerne forhandle, vi ville forlænge, og vi vil spille, siger Thomas Delaney.

Han var søndag aften ikke klar over, hvad der vil ske med alle de spillere, som i første omgang indgår i landstræner Åge Hareides trup.

Mange har spillet kampe søndag rundt omkring i Europa, og derfor opholder spillerne sig ikke samlet i øjeblikket.

- Jeg ved ikke lige nu, hvad der sker i morgen (mandag, red.). Lige nu står vi spredte. Der er spillere, der har spillet her til aften. Der er kaos lige nu, og vi spillere skal jo mødes på en måde og se, hvordan vi kan få løst det her, siger Delaney.