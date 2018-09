DBU afviser spillernes tilbud: Betragter det som afbud

Dansk Boldspil-Union (DBU) afviser landsholdsspillernes tilbud om en midlertidig forlængelse af den gamle aftale.

DBU betragter det som et afbud fra spillerne og vil derfor kigge efter andre spillere, der kan udtages til landsholdet.

Det oplyser DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, til Ritzau.

- Vi havde en deadline klokken 18. Vi har fået den samme meddelelse fra Spillerforeningen, som et par spillere har sagt i medierne.

- Jeg betragter det som et ikke-tilbud. For det, som Spillerforeningen tilbyder os, er at gå tilbage til en aftale, som er udløbet, og som vi fra DBU's side har sagt, at vi ikke ønsker at forlænge, siden forhandlingerne begyndte lige efter nytår.

Spillerne går med på aftale for at undgå konflikt

- Den kommer vi ikke til at forlænge, og det ved Spillerforeningen godt. De har tilbudt os noget, vi ikke kan eller vil tage imod.

- Derfor må vi betragte det som et afbud, og at spillerne ikke ønsker at stille op til de to kampe, der kommer i næste uge, siger Jakob Høyer.

Landsholdsspillerne tilbød søndag at forlænge den tidligere aftale midlertidigt for at kunne afvikle de to landskampe mod Slovakiet og Wales i den kommende uge med den trup, der var udtaget.

DBU-chef føler sig sikker på at kunne gennemføre landskampe: Men der kan blive brug for spillere fra 1. division Hvis spillere afviser at spille under midlertidig landsholdsaftale, vil DBU finde alternativer.

Det fortalte William Kvist, der sidder i Spillerforeningens forhandlerteam, i en pressemeddelelse.

- Vi vil gerne tilbyde DBU at forlænge den gamle aftale til 1. oktober 2018 med henblik at få færdigforhandlet en ny kollektiv landsholdsaftale.

- Så vi kan spille de to landskampe under ordnede forhold, og bagefter vil der være god tid til at få forhandlet en ny aftale på plads.

- Den gamle aftale har fungeret i fire år, så mon ikke lige den kan fungere en måned mere, sagde han.