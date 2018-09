Øland undrer sig: DBU har afbrudt forhandlingerne

Mads Øland, direktør i Spillerforeningen, undrer sig over Dansk Boldspil-Union (DBU), som har givet landsholdsspillerne en deadline til søndag aften klokken 18 til at sige ja til en midlertidig aftale.

Det fortæller han til Spillerforeningens hjemmeside.

- Vi er indstillet på at forhandle dag og nat, indtil der er en aftale. Det undrer os meget, at DBU ikke er det samme. I stedet har de valgt at afbryde forhandlingerne, og dermed taber vi dyrebar tid.

- Vi kunne have forhandlet hele lørdag og søndag. I stedet taler vi slet ikke sammen nu, og for dansk fodbolds skyld bør vi kunne sætte os sammen og finde en løse til glæde for alle i dansk fodbold, siger Mads Øland.

Landsholdsanfører Simon Kjær har tidligere lørdag udtalt sig til Ekstra Bladet, hvor han fortæller, at han er overrasket over, at DBU ikke længere ønsker at forhandle for at finde en løsning.

- Vi spillere har lørdag middag modtaget en mail fra DBU, hvor vi kan forstå, at de ikke vil forhandle videre for at indgå en aftale.

- Det er vi vildt overraskede over, for vi var ikke klar over, at forhandlingerne var slut. DBU ved godt, at vi ikke kan spille uden en aftale, så det må jo betyde, at de vil aflyse kampene i næste uge, siger Simon Kjær.

Spillerforeningen oplyser, at man forlod forhandlingslokalerne fredag klokken 23.59. Det var ifølge Spillerforeningen en deadline, som DBU havde sat.

- Unionen havde sat en selvvalgt deadline, og i dag har de så valgt at afbryde landsholdsforhandlingerne endeligt, lyder det fra Spillerforeningen.