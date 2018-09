DBU: Spillerne skal beslutte sig inden søndag aften

Landsholdsspillerne skal inden søndag klokken 18 bekræfte, at de møder ind i landsholdslejren på mandag, oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU), som ellers vil udtage andre spillere.

Hvis spillerne melder afbud, vil DBU's ledelse sikre, at der er andre spillere, der stiller op til de to kampe.

Det er vigtigt, at kampene mod Slovakiet og Wales spilles, siger DBU's formand, som i modsatte fald frygter en straf fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

- Det altafgørende er nu, at de to landskampe bliver spillet. Bestyrelsen har derfor bedt DBU's ledelse om, at de to landskampe bliver spillet med det stærkest mulige hold.

- Ellers risikerer vi store bøder og mulig udelukkelse fra Uefa, siger Jesper Møller.

De 23 spillere skal derfor inden søndag klokken 18 bekræfte, at de møder ind i landsholdslejren på mandag, lyder kravet fra DBU.

Hvis de melder afbud, vil DBU - for at opfylde Uefas krav - udtage andre spillere til det bedst mulige hold. De spillere tilbydes at spille med samme tilbudte vilkår.

Efter de to næste landskampe vil DBU tage stilling til de fremtidige rammer for herrelandsholdet, oplyser unionen.

DBU tilbyder indtil da en midlertidig aftale, som betyder, at spillerne kan gennemføre de to forestående kampe med samme - eller forbedrede - vilkår.

Vilkårene omfatter ifølge DBU følgende: