Nadia Nadim sikrede dansk VM-matchbold mod Sverige

Det kvindelige danske fodboldlandshold kan selv afgøre, om det skal til VM i fodbold i 2019.

Det står klart efter torsdagens kvalifikationskampe, hvor Danmark i Viborg fik 1-1 mod Kroatien med en sen udligning, mens Sverige på hjemmebane slog Ukraine 3-0.

Nadia Nadim udlignede i tillægstiden og afværgede et katastrofalt dansk resultat.

Resultaterne betyder, at der er lagt op til en gyser, når Danmark møder Sverige i Viborg på tirsdag.

Før den kamp er Danmark to point efter svenskerne i gruppe fire. Vinderen går direkte videre til næste års VM-slutrunde i Frankrig, mens holdet på andenpladsen skal håbe på at blive blandt de bedste toere i kvalifikationen.

De fire bedste toere på tværs af syv europæiske kvalifikationsgrupper kæmper om VM-deltagelse.

Danmark mødte ikke op til udekampen mod Sverige i oktober 2017 og blev senere taberdømt med 0-3 ved skrivebordet. Dansk Boldspil-Union (DBU) meldte afbud, da spillerne ikke var mødt ind i landsholdslejren

De point kan altså blive afgørende for Danmark, der er presset til at vinde kampen mod Sverige for at få en direkte billet til VM.

De danske kvinder gik ind til torsdagens kamp som favoritter, efter at de i det omvendte opgør vandt 4-0 mod kroaterne.

Alligevel lykkedes det de kroatiske gæster at holde danskerne fra fadet i første halvleg trods flere gode danske chancer.

Pernille Harder, som under kampen kunne konstatere, at hun blev kåret som årets kvindelige fodboldspiller i Europa, var tæt på med et spark udefra. Også Nadia Nadim var tæt på at komme først på en ripost, men målene udeblev.

Efter pausen lå en dansk scoring i luften, men pludselig var Kroatien meget tæt på en scoring, da Sandra Zigic headede på mål, men målmand Stina Lykke tog fra i målet.

Chancen blev fulgt op af kroatisk fuldtræffer kort efter. Izabela Lojna bragte gæsterne på 1-0 via stolpen, og pludselig stod Danmark i en svær position.

Danskerne pressede på for udligning og kom tættere på, da et hjørnespark ramte overliggeren midtvejs i anden halvleg.

Flere gange brændte det på i kroaternes felt, men først til sidst lykkedes det for Danmark. Nadia Nadim var hurtig i opfattelsen, da en ripost faldt for hendes fødder i feltet, og spillerne brød ud i jubel.