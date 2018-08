DBU: Spillerne bliver fejlinformeret om forhandlinger

De danske landsholdsspillere i fodbold får forkerte informationer om de igangværende forhandlinger om en ny landsholdsaftale, blandt andet om udnyttelsen af spillernes kommercielle rettigheder.

Det mener Dansk Boldspil-Union (DBU), som er den ene part i forhandlingerne med Spillerforeningen som spillernes repræsentant.

Til fodboldunionens hjemmeside siger DBU-direktør Claus Bretton-Meyer:

- Vi oplever desværre, at der bliver givet fejlagtige informationer om forhandlingerne.

- Vi vil selvfølgelig ikke begrænse spillernes muligheder for private sponsorater.

- Vi ønsker blot, at de også stiller op til landsholdets sponsorer, så vi sammen kan skabe flere indtægter til hele holdet – og andre projekter som talentudvikling, børnefodbold og pige-/kvindefodbold.

Mandag aften kritiserede landsholdets anfører, Simon Kjær, DBU's handlemåde under forhandlingerne.

Det skete, efter at DBU's lokalunioner havde sendt et åbent brev til landsholdsspillerne, som blev opfordret til at være mere villige til at slække på deres krav.

- De kunne passende sende den opfordring til DBU's egne forhandlere, for det er DBU, der vil ændre stort set alting og lave en helt ny aftale på det kommercielle område med en masse nye krav. Det er ikke os.

- Vi vil gerne bevare den gamle aftale om kommercielle rettigheder. Vi ville også gerne forlænge den gamle aftale for at have ro på lige nu under forhandlingerne, men det ville DBU heller ikke, skrev Simon Kjær mandag til Jyllands-Posten.

Claus Bretton-Meyer erklærer, at DBU er klar til at imødekomme landsholdsspillernes krav på det kommercielle område.

- Vi har hele tiden understreget, at spillerne – selvfølgelig – kan fortsætte med deres private sponsorer, samtidigt med, at de stiller op for landsholdets sponsorer.

- Hvis de ikke ønsker at stille op for vores fælles sponsorer, må vi acceptere det for at få en aftale på plads, siger DBU-direktøren.

Claus Bretton-Meyer peger i samme øjemed på, at det kan betyde færre sponsorkroner til udvikling af dansk fodbold, hvis spillerne står fast på deres krav på det kommercielle område.

DBU meddeler, at der er deadline for forhandlingerne fredag.