Landstræner om Uefa-kåring uden dansk stjerne: En frækhed

Danmarks bedste kvindelige fodboldspiller, Pernille Harder, kan i næste uge vinde titlen som årets bedste kvindelige fodboldspiller i Uefas – det europæiske fodboldforbunds – regi. Desværre kan hun ikke selv modtage trofæet, hvis hun vinder.



For Uefa har valgt at placere prisuddelingen torsdag 30. august, og samme dag spiller det danske kvindelandshold på hjemmebane mod Kroatien i VM-kvalifikationen.

»Det er næsten en frækhed at lægge prisuddelingen på en af de dage, der er reserveret til landskampe for kvinderne. Det virker mærkværdigt, men det viser, hvordan Uefa prioriterer,« siger Lars Søndergaard, landstræner for kvindelandsholdet.

Han er overrasket over, at det ikke er lykkedes Uefa, der har klar interesse i at markedsføre kvindefodbolden, at finde en dag, da de nominerede også kan deltage.

»Mændene er nok lidt vigtigere, og de er i hvert fald mere kendte,« siger Lars Søndergaard med henvisning til, at de tre nominerede til mændenes titel er Luka Modrić, Cristiano Ronaldo og Mohamed Salah.

»Jeg ærgrer mig over ikke at kunne deltage. For det er en stor dag for kvindefodbolden. Det er irriterende ikke at kunne stille op,« siger Pernille Harder.

Landstræner Lars Søndergaard samler på mandag sit hold forud for de to afgørende VM-kvalifikationskampe mod Kroatien og Sverige.

»Og vi havde faktisk drøftet, at hvis det kunne lade sig gøre, så kunne vi sætte Pernille Harder på et fly til Monaco. Men det kan jo ikke lade sig gøre, når det foregår på selve kampdagen,« siger Lars Søndergaard.

Priser: Dansker blandt årets bedste fodboldspillere Jyllands-Posten var med, da Pernille Harder var nomineret som årets fodboldspiller i Europa

Sidste år henlagde det internationale fodboldforbund, Fifa, deres kåring til en dag, da der var termin for kvindelandskampe. Det betød, at vinderen, hollandske Lieke Martens, ikke kunne deltage.

Pernille Harder deltog ved Uefas lignende kåring sidste år i Monaco. Ved den lejlighed vandt Lieke Martens med 95 stemmer, mens Pernille Harder blev en klar nummer to med 81 stemmer. Den tredje nominerede, tyskeren Dzsenifer Marozsán, fik 44 stemmer.

Ved kåringen på torsdag 30. august kæmper Pernille Harder – altså in absentia - mod den norske angriber Ada Hegerberg og den defensive midtbanespiller Amandine Henry fra Frankrig. Begge spiller for franske Lyon.