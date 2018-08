Fodboldboss beklager egne fejl efter Özils landsholdsstop

Præsidenten for Det Tyske Fodboldforbund (DFB), Reinhard Grindel, erkender, at han begik fejl i sagen om Mesut Özil, der i juli valgte at forlade landsholdet efter at have raget uklar med forbundet.

Samtidig afviser Grindel alle beskyldninger om racisme mod ham og forbundet.

- Set i lyset af de racistiske angreb mod ham (Özil, red.) burde jeg have været mere konsekvent, og jeg burde have beskyttet Mesut Özil bedre, siger Grindel til Bild am Sonntag.

- Jeg er ked af, at han følte, at DFB havde ladt ham i stikken i den forbindelse, tilføjer formanden.

Arsenal-spilleren sagde i sidste måned farvel til Tysklands fodboldlandshold. På Twitter lød hans begrundelse, at han på landsholdet havde en "følelse af racisme og mangel på respekt".

Özil s familie stammer fra Tyrkiet, og den 29-årige midtbanespiller har været mødt af hård kritik, efter at han i maj stillede op til et foto med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

I forbindelse med sin afgang rettede Özil en hård kritik mod DFB og Reinhard Grindel.

- I Grindels og hans tilhængeres øjne er jeg tysker, når vi vinder, men jeg er indvandrer, når vi taber, lød det fra Mesut Özil .

Reinhard Grindel understreger i interviewet med Bild am Sonntag, at han aldrig har kommenteret Özils præstationer på landsholdet. Heller ikke efter at holdet meget overraskende måtte forlade VM-slutrunden i Rusland efter gruppespillet.

Reinhard Grindel afviser i samme forbindelse, at han har planer om at forlade posten som præsident i DFB.