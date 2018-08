Kroatisk VM-helt takker af på landsholdet

Mario Mandzukic sparkede denne sommer Kroatiens fodboldlandshold i VM-finalen i Rusland, men nu bliver det ikke til flere mål.

Den 32-årige Juventus-angriber oplyser tirsdag på Instagram, at han indstiller karrieren på landsholdet.

Mandzukic beretter, at beslutningen har været nemmere at træffe efter Kroatiens flotte VM-bedrifter.

- Vi udlevede vores drøm, vi skabte et historisk resultat og følte os elsket af fansene, fortæller Mandzukic.

Det blev til 89 landskampe og 33 scoringer for Kroatien. Blandt andet sendte Mandzukic det kroatiske hold i finalen med den afgørende scoring i semifinalen mod England, der blev slået 2-1.

Angriberen slog til i den forlængede spilletid, efter at den ordinære kamp mod englænderne var endt 1-1.

I VM-finalen måtte Kroatien se sig besejret af Frankrig, der vandt 4-2. Her var Mandzukic uheldig at indlede kampen med et selvmål, og siden hen reducerede han til slutresultatet.