William Kvist skal forhandle ny landsholdsaftale

Fodboldspilleren William Kvist er stoppet på landsholdet, men han kommer alligevel til at spille en rolle for fremtidens landsholdsfodbold i Danmark.

Dansk Boldspil-Union og Spillerforeningen genoptager mandag forhandlingerne om en ny landsholdsaftale for herrelandsholdet, og William Kvist vil være en del af Spillerforeningens forhandlingsteam.

Det oplyser Spillerforeningen i en pressemeddelelse.

Den 33-årige FCK-spiller tilslutter sig dermed et forhandlingsteam, der består af Thomas Lindrup, der er chef for spillerrådgivning, og direktør Mads Øland.

Kvist stolt af sin landsholdsrejse: Alle ville have mig ud

Sidstnævnte glæder sig over at få gavn af William Kvists store rutine fra utallige landsholdssamlinger og 81 landskampe i perioden mellem 2007 og 2018.

- Ved at tilføje William til vores team får vi de helt friske erfaringer fra VM med ved bordet. Lindrup har det daglige arbejde med herrelandsholdet og kender derfor de praktiske udfordringer, vi står over for, siger Mads Øland.

DBU og Spillerforeningen har både på herre- og damesiden tidligere haft problemfyldte forhandlinger om landsholdsaftaler.

Uro i den danske VM-trup: Landsholdet er blevet inddraget i ny sag mod DBU

Størst konsekvens fik det for damelandsholdet sidste år, da holdet udeblev fra en VM-kvalifikationskamp i Sverige på grund af en manglende landsholdsaftale.

Siden herrelandsholdets seneste landsholdsaftale fra 2015, har landsholdsspillerne offentligt kritiseret kost, træningsfaciliteter og rejsetider i forbindelse med landsholdssamlinger.