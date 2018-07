Tyrkisk minister efter Özil-stop i Tyskland: »Han har scoret det smukkeste mål mod den fascistiske virus«

Han lagde ikke fingre imellem, Mesut Özil, da han annoncerede sin afgang fra det tyske fodboldlandshold.

I et tredelt, langt brev, lagt ud på Twitter, gik fodboldspilleren i rette med både pressen, visse partnere og sponsorer samt ikke mindst det tyske fodboldforbund DFB og dennes præsident, Reinhard Grindel.

Stjerne stopper på landsholdet efter Erdogan-foto: »Jeg plejede at bære den tyske trøje med stolthed, men ikke længere«

»Set med Grindel og hans støtters øjne er jeg tysker, når vi vinder, men immigrant, når vi taber,« skriver Özil, som er født i Tyskland af tyrkiske forældre og udelukkende har tysk statsborgerskab, men føler sig udsat for racisme.

Özils afgang kommer efter et VM, som mildest talt endte skuffende for Tyskland, og en skandalesag, hvor fodboldspilleren sammen med andre spillere af tyrkisk herkomst poserede på fotos sammen med den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Den tyske trøjesag: De troede, at der blot var tale om et uskyldigt foto sammen med en statsleder Opbakningen til de forsvarende verdensmestre risikerer at smuldre, efter at to landsholdsstjerner har hyldet Tyrkiets præsident. I hvert fald hvis resultaterne udebliver.

Sagen fik flere til at sætte spørgsmålstegn ved spillernes loyalitet. Og nyheden om Özils afgang er blevet modtaget med glæde fra tyrkisk side.

Ifølge tyske medier skriver den tyrkiske justitsminister, Abdulhamit Gül, på Twitter:

»Jeg lykønsker Mesut Özil, som med sin afgang fra det tyske landshold har scoret det smukkeste mål mod den fascistiske virus.«

Tyske VM-spillere »lod sig misbruge« i Erdogans valgkamp: »Skulle vi have været uhøflige over for præsidenten for vores forældres hjemland?« Et billede med fodboldspillerne Mesut Özil og Ilkay Gündogan sammen med den tyrkiske præsident har skabt postyr.

Og Erdogans talsmand, Ibrahim Kalin, er ligeledes tyet til Twitter, hvor han glæder sig over Özils ord om, at han gerne mødes med præsidenten igen og skriver:

»Men forestil Dem det pres, som hr. Mesut har været under i denne proces. Hvor er høflighed, tolerance og pluralisme blevet af...?!«

Den tyrkiske sportsminister Mehmet Kasapoğlu udtrykker ligeledes sin støtte på Twitter, hvor han kalder »broder Mesuts« holdning for »ærefuld.«

I Tyskland er man dog knap så begejstret for fodboldspillerens beslutning. Den tyske justitsminister, Katarina Barley (SPD), skriver på Twitter:

»Det er et alarmsignal, når en stor, tysk fodboldspiller som Mesut Özil ikke længere føler sig ønsket og repræsenteret af DFB i sit eget land pga. racisme.«

Den tidligere præsident for DFB Theo Zwanziger begræder ligeledes udfaldet, som han kalder et »tilbageslag« for integrationsbestræbelserne gennem fodbold.

Özil har understreget, at der ikke var noget politisk motiv bag fotoet med Erdogan, og at han stillede op ud af respekt for sine familiære rødder.

Men flere tyske politikere pointerer fortsat, at man godt kan være tro mod sine tyrkiske rødder og kritisk mod landets regering og præsident.