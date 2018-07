Island skal finde ny landstræner efter Hallgrimsson-stop

Island skal på jagt efter en ny mand til at stå i spidsen for landets fodboldlandshold.

Heimir Hallgrímsson stopper som landstræner, skriver det islandske fodboldforbund på sin hjemmeside.

Hallgrimsson har været en del af det islandske landshold de seneste syv år.

I 2016 var han sammen med trænermakker Lars Lagerbäck med til at føre Island i kvartfinalen ved EM i Frankrig og fik for alvor sat Island og det karakteristiske huh-råb på fodboldkortet.

- Jeg er glad og taknemmelig for at have været en del af denne stærke holdånd.

- En del af en gruppe, der har ført vejen for de kommende generationer og gjort så mange ting for første gang i historien, siger Hallgrímsson til forbundets hjemmeside.

Island var for første gang i landets historie med til et VM, da holdet deltog i den netop overståede slutrunde i Rusland.

Holdet overraskede alle, da det i første kamp i gruppespillet fik uafgjort mod den mægtige fodboldnation Argentina.

Her reddede målmand Hannes Halldórsson et straffespark fra fodboldstjernen Lionel Messi.

Holdet nåede dog ikke videre fra gruppespillet efter nederlag til Nigeria og Kroatien i de følgende to gruppekampe.

Det islandske fodboldforbund siger, at man havde håbet, at Hallgrímsson ville fortsætte på sin post, men træneren valgte selv at sige stop.