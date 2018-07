Overblik: VM-vragede spillere har fundet nye arbejdsgivere

Den ene blev vraget på grund af det sportslige, den anden blev meldt for skadet, mens den tredje var træt af at blive kaldt illoyal.

Riza Durmisi, Andreas Bjelland og Daniel Wass håbede alle at spille for Danmark under den igangværende VM-slutrunde i fodbold i Rusland.

Men trioen blev vraget til den endelige trup af landstræner Åge Hareide.

Til gengæld har de tre spillere fundet sig nye klubber i løbet af sommeren. Senest skiftede Wass fra Celta Vigo til Valencia i Spanien. Det skete tirsdag.

Riza Durmisi:

Venstrebacken er skiftet fra Betis i Spanien til den italienske hovedstadsklub Lazio.

Han blev vraget til VM-truppen, fordi landstræneren foretrak andre spillere til positionen.

Til BT har Durmisi forklaret, at Danmarks taktik med lange indkast og lange afleveringer fra forsvaret ikke passer specielt godt til ham.

- I og med at jeg ikke er med, har Åge valgt spillere, som er højrebenede på min position, samtidig med at han har udtaget spillere, der kan (kaste) lange indkast, som jeg ikke kan, forklarede Durmisi til BT.

Højrebenede Jens Stryger Larsen samt Ipswich-backen Jonas Knudsen blev udtaget til pladsen som venstreback.

Andreas Bjelland:

Forsvarsspilleren har forladt Brentford fra den næstbedste engelske række og er skiftet til FC København på en fri transfer.

Han var fast mand i midterforsvaret ved siden af anfører Simon Kjær i VM-kvalifikationen.

Men Hareide udtog ikke Bjelland til VM-truppen, da landstræneren vurderede, at Bjelland på grund af en skade ikke ville blive klar til første VM-kamp 16. juni mod Peru.

- Sommeren skulle bruges på at finde en ny arbejdsgiver, og så bliver det udtalt, at jeg ikke kunne være klar til at spille 16. juni mod Peru.

- Det er tarveligt at sige, at jeg ikke kunne det, når jeg skal finde mig en ny klub, og jeg skal vise over for andre, at jeg er klar til at spille fodbold, sagde Bjelland til Jyllands-Posten og understregede, at han ikke var skadet, men klar til at spille.

Daniel Wass:

Midtbanespilleren er skiftet fra Celta Vigo til Valencia i Spanien.

Wass mener selv, at han fortsat lider under en sag fra efteråret 2016, hvor han meldte afbud til en landskamp på grund af en skade - blot for at spille klubkamp mod FC Barcelona få dage senere.

Det var ifølge Wass clearet med Hareide. Men kommunikationen fra Dansk Boldspil-Union (DBU) var dårlig, og det fremstod som om, at Wass ikke var interesseret i landsholdet, mener spilleren.

Landstræneren konstaterede efter at have vraget Wass til VM, at spilleren selv har bragt sig i en vanskelig situation.