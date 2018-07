Medier: Luis Enrique bliver ny spansk landstræner

Spaniens fodboldlandshold skal fremover ledes af Luis Enrique, skriver flere spanske medier.

Ifølge blandt andet sportmedierne Marca og AS overtager han dermed det trænersæde, der blev ledigt, efter at Spanien blev slået ud af Rusland i ottendedelsfinalen ved VM-slutrunden.

Under VM var Fernando Hierro, der hidtil havde fungeret som sportsdirektør i Det Spanske Fodboldforbund, vikarierende landstræner.

Han overtog posten midlertidigt, da Julen Lopetegui blev fyret to dage inden første kamp mod Portugal som følge af, at han var blevet offentliggjort som Real Madrids nye træner.

Lopetegui var ellers manden, der havde ført Spanien gennem kvalifikationen.

Den kaotiske VM-optakt til trods gik Spanien videre som vinder af B. Det spanske landshold formåede dog ikke at knække værtsnationen i ottendedelsfinalen, hvor Rusland gik videre efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

I Luis Enrique kan Spaniens landshold få en træner, der i en alder af 48 år allerede har erfaring fra nogle store trænerposter.

Senest stod han i spidsen for FC Barcelona fra 2014 til 2017, og her formåede han blandt andet at vinde Primera Division to gange og Champions League en gang.

Han har også haft ansvaret i Celta Vigo og Serie A-klubben Roma.

Som spiller var Luis Enrique forbi både Real Madrid og ærkerivalen Barcelona, mens han fik 62 landskampe for det spanske landshold.