Lasse Schöne: Fiasko er et stort ord, hvis vi ikke går videre

MOSKVA

De danske spillere er udmærket klar over, hvad der spilles om tirsdag aften i Moskva mod Frankrig. Et point og danskerne er videre til ottendedelsfinalerne ved VM i fodbold.

»Det vil være en skuffelse, hvis vi ikke når i ottendedelsfinalen. Fiasko er et stort ord, men jeg synes, vi har bevist noget over en længere periode. Vi har fået fire point, og det er ikke alle nationer, der har fået det. Med det hold og de kvaliteter, vi har, er det ikke godt nok, hvis vi ikke går videre. Ja, så er det jo en skuffelse,« siger Lasse Schöne, som i den første kamp mod Peru afløste skadede William Kvist og mod Australien var med fra start.

Nu venter en stor opgave for Danmark mod et af de allerbedste sammenrend af fodboldspillere, det franske landshold.

»Det er fedt at møde nationer med så store stjerner og prøve at bevise os mod dem. Det er udfordringen. Det gør det spændende i sådan en turnering. Det er en afgørende kamp ved et VM, så det er helt sikkert en test af de helt store,« siger Lasse Schöne.

Få udskiftninger hæmmer landstrænerens muligheder: Hareide har malet sig op i et hjørne Danmark har over et halvt hold uden kampform før kamp mod Frankrig.

Danmark kan med et point spille sig videre. Men hvis Danmark taber og Australien ikke besejrer Peru, er Danmark stadig videre.

»Vi vil helst selv afgøre det. Måske bliver vi tilfreds med et resultat undervejs. Det er ikke positivt at gå ind til en kamp, hvis man helt er afhængig af andre. Vi prøver, men det bliver svært at skabe kampen,« siger Thomas Delaney, midtbanekollega med Lasse Schöne.

»I forhold til Frankrig er vi et lille land. Der er store forventninger til os fra alle sider. Vores gamle U19-landstræner Per Andersen sagde, at Frankrig kunne komme med deres D-hold, og deres midterforsvarere ville stadig være større og bedre end os, sagde han. Men han havde ret. De kan have 20 skadede spillere og kan stadig stille et tophold. Det er vi afklaret med,« forsikrer Thomas Delaney.

4-4-2, 4-3-3 eller 4-2-3-1? Her er måske Frankrigs svage punkt Trods sine mange stjerner virker Frankrig ikke som et sammenspillet mandskab. Landstræneren har brugt forskellige systemer i de seneste tre kampe.

Han peger på, at franskmændene ikke var i stand til at udspille Australien, men hev en smal 2-1-sejr hjem.

»Frankrig har ikke været helt oppe i gear, akkurat som os. De havde det svært mod Australien. Vi kan også gøre det svært for dem med de individuelle kvaliteter, vi har,« siger Thomas Delaney.

Kampen spilles tirsdag kl. 16.00 dansk tid, og du kan følge livebloggen på jp.dk fra kl. 15.30.