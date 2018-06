Neymar udgik fra træning med ankelproblemer

Superstjernen Neymar er i forvejen et stykke fra topformen efter en langvarig skade, og ved tirsdagens træning opstod et nyt problem for den brasilianske nummer 10.

Således måtte Neymar humpe fra træningen med ankelproblemer.

- Neymar forlod træningen í dag med smerter i højre ankel, siger Vinicius Rodrigues, der er talsmand for Det Brasilianske Fodboldforbund (CBF).

Neymar røg på forsiden som en fugl Brasilianske Neymar blev skarpt kritiseret efter sin skuffende præstation mod Schweiz.

Han tilføjede, at der var tale om eftervirkninger fra de mange tacklinger, han stod model til i Brasiliens kamp mod Schweiz søndag.

Neymar forlod træningen sammen med landsholdslægen og skal have behandling tirsdag og onsdag, inden han efter planen skal træne senere onsdag.

Brasilien haltede VM i gang med uafgjort mod Schweiz

Brasiliens landstræner, Tite, sagde inden den første kamp, at Neymar stadig er et stykke fra sit bedste ovenpå skaden, der holdt ham ude de sidste måneder af sæsonen.

Brasilien, der fik 1-1 mod Schweiz i den første kamp, skal fredag i aktion mod Costa Rica.