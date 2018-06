Mexico, USA og Canada bliver vært for fodbold-VM i 2026

Et fælles nordamerikansk værtskab bestående af Mexico, USA og Canada skal være vært for VM i fodbold i 2026.

Det står klart efter en afstemning i Moskva blandt Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) medlemslande under Fifas kongres forud for VM i Rusland, der starter torsdag.

Det er første gang nogensinde, at værtskabet for VM bliver delt mellem tre lande.

Hensigten er at afholde tre fjerdedele af kampene i USA, mens Canada og Mexico hver skal være vært for ti kampe. Fra kvartfinalerne og frem vil kampene blive spillet i USA, skrev de tre lande i ansøgningen om værtskabet.

Konkurrencen om VM-værtskabet i 2026 stod mellem det afrikanske land Marokko og det nordamerikanske fællesskab. Mexico, USA og Canada fik 67 procent af stemmerne.

Danmark stemte på Mexico, USA og Canada, skrev formanden for Dansk Boldspil-Union, Jesper Møller, på Twitter forud for afstemningen.

Fifa-inspektørerne fandt flere kritikpunkter i forhold til Marokkos bud som værtsland. I sidste måned advarede en taskforce fra Fifa om, at man ikke "burde undervurdere mængden af ny infrastruktur, der kræves, for at Marokkos 2026-bud kunne blive til virkelighed".

Det nordamerikanske værtskab var derfor klar favorit med en bedømmelse på fire ud af fem fra Fifa-inspektørerne. Marokko scorede 2,7 ud af fem i bedømmelsen.

Dog frygtede USA, Canada og Mexico at tabe, hvis afstemningen blandt Fifa-medlemmerne endte som en slags afstemning om den amerikanske præsident, Donald Trumps, popularitet.

I afstemningen om værtskabet for VM i 2022 tabte USA til Qatar, der nu står over for korruptionsanklager.

USA har én gang tidligere været vært for VM i 1994, Mexico har været vært to gange tidligere i 1970 og 1986, mens Canada aldrig har været vært for VM i fodbold.

Marokko har fire gange tidligere søgt om værtskabet for VM i fodbold. Det var i 1994, 1998, 2006 og 2010, men værtskaberne gik i stedet til USA, Frankrig, Tyskland og Sydafrika.