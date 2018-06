Målmand Stina Lykke stopper på landsholdet efter 5-1-sejr

Stina Lykke stopper på det danske kvindelandshold i fodbold.

Det meddelte målmanden efter tirsdagens 5-1-sejr over Ungarn i Viborg i en VM-kvalifikationskamp.

- Kroppen siger fra, og det har den gjort i lang tid. Jeg har bare overhørt det, fordi mit hjerte banker for fodbold, og jeg elsker at være her, siger Stina Lykke til DR Sporten.

Den 32-årige KoldingQ-målmand har spillet 81 A-landskampe for Danmark siden debuten i 2011.

Danmarks fodboldkvinder sejrede og kommer nærmere VM

Stina Lykke var sidste år med til at vinde EM-sølv i Holland med det danske hold, der tabte finalen 2-4 til værterne.

I 2013 var hun også med, da Danmark nåede frem til semifinalen ved EM i Sverige.

Tidspunktet for landsholdsstoppet kommer overraskende.

Danmark skal 30. august spille hjemme mod Kroatien og fem dage senere hjemme mod Sverige i de sidste to kampe i VM-kvalifikationsgruppe 4.

Vinder Danmark begge kampe, er holdet sikret gruppesejren og en plads ved VM i Frankrig næste år.

Danmark fik tirsdag aften en hjælpende hånd fra Ukraine, der meget overraskende vandt 1-0 hjemme over Sverige.

Sverige og Danmark er øverst i gruppen med 15 point for seks kampe.

Danmarks anfører, Pernille Harder, ærgrer sig over Stina Lykkes stop.

- Stina har været enormt vigtig for os, så det er selvfølgelig supertrist, men jeg accepterer hendes valg, og jeg er sikker på, at de, der står efter hende, nok skal gøre et rigtig godt stykke arbejde fremadrettet.

- Men vi kommer til at savne hende, siger anføreren.