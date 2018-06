Danmark og Nadim stod for både det indre og ydre pres

Betydningen af en sejr til Danmark blev understreget af, at rivalerne – og favoritterne til førstepladsen i gruppen - Sverige, torsdag vandt 4-0 over Kroatien. De tre point handler dog ikke kun om at forsøge at nå forbi Sverige og kvalificere sig direkte til næste sommers VM.

Rammer Danmark en andenplads, som det ud til, skal holdet havde samlet flere point ind end tre af de øvrige toere i de syv puljer. Kun de fire bedste toere går videre til en semifinale og eventuel finale om en enkelt plads ved VM.

Som om det sportslige pres ikke var nok, så sørgede Nadia Nadim på kampdagen for at peppe stemningen på i truppen, da hun i en ny bog i stærke vendinger kritiserede Spillerforeningen og dens formand, Mads Øland, i efterårets fodboldkonflikt. Den melding skulle kvindelandsholdet, der ellers har udstrålet solidaritet, lige afklare på et møde, inden de luntede ud på banen i Lviv i Ukraine.

Ukraine-Danmark 1-5 Mål: 0-1 Nadia Nadim (6.), 0-2 Pernille Harder (33.), 0-3 Nadia Nadim (52.,str.), 0-4 Sanne Troelsgaaard (81.), 1-4 Olga Ovdiychuk (88.), 1-5 Sanne Troelsgaard (90.) Danmark: 7 Ukraine: 4 Kampens spillere: Olga Ovdiychuk, Ukraine, 5 Pernille Harder, Danmark, 8 Dommer: Caroline Vitulano, Italien, 7

Det store spørgsmål var dermed, om det ydre og indre pres kunne få negativ indflydelse på kvindelandsholdets præstation. Svaret kom efter knap seks minutters spil.

Anfører Pernille Harder sparkede et frispark, begået mod Nadia Nadim i venstre side, ind mod bageste stolpe, hvor Nadia Nadim havde sneget sig ind, og hun styrede bolden i mål med hovedet. Kort efter headede Nadim over mål, hvorefter hun fem minutter senere kunne have scoret endnu en gang, da hun blev trillet fri i feltet af Pernille Harder.

Derefter begyndte det danske spil at blive forceret. I stedet for at fortsætte med enkelt spil, blev der satset, og lige så stille åd hjemmeholdet sig tilbage i kampen. Efter en lille halv time måtte energiske Karen Holmgaard, 19-årigt midtbanetalent fra Fortuna Hjørring, hjælpes fra banen, efter en hård ukrainsk tackling på højre ankel.

Da opgøret var ved at vippe til hjemmeholdets fordel, sørgede banens klart bedste spiller, Pernille Harder, for at få ro på, da hun efter en bolderobring spurtede ned mod modstandernes mål. Da ingen gik frem mod hende, valgte Pernille Harder at hamre bolden fladt i mål. Hendes træffer nummer 52 i sin landskamp nummer 100, såmænd. En nydelig statistik.

Sanne Troelsgaard kunne have lukket til 3-0, da Pernille Harder spillede hende fri, men angriberen tøvede for længe, mens Nadia Nadim kort før pausen blev nægtet et mål på et tørt hug efter en fin redning af lille Samson i målet.

Ukraines målvogter kunne dog ikke forhindre Nadia Nadim i at øge til 3-0 til Danmark på et straffespark, som danskeren selv skaffede, efter at Nanna Christiansen havde erobret bolden højt oppe på banen og kunne sende Nadim mod mål, hvor hun blev væltet i feltet.

Harder skaffede endnu et straffespark, som Nadia Nadim tilsyneladende insisterede på at tage i stedet for Harder, men denne gang brændte Nadia Nadim, mens Pernille Harder så temmelig irriteret ud.

I slutfasen scorede Sanne Troelsgaard to gange, midt i mellem reducerede Ukraine.

Kvindelandsholdets sidste tre kampe i VM-kvalifikationen er alle på hjemmebane i Viborg, den første allerede tirsdag kl. 18, hvor modstanderen er Ungarn, som danskerne baskede med 6-1 på udebane i september sidste år.