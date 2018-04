Kvindelandsholdet: Sygdom har sat stjerneangriber tilbage

I forhold til kampform er Nadia Nadim mødt op i underskud på det danske kvindelandshold, som mandag genoptager jagten på en VM-billet med en kamp mod Ukraine i Viborg.

Den 30-årige angriber blev syg, da hun var med kvindelandsholdet til Algarve Cup i Portugal i marts.

»Da jeg kom hjem, troede jeg, at sygdommen var overstået. Men jeg følte mig sløj og træt efter træningerne. Måske havde jeg kørt for hårdt på, for vi har virkelig spillet mange kampe i Manchester City. Vi er med i fire turneringer og har været meget på farten. Måske havde jeg ikke restitueret nok, måske var det jernmangel, for lidt søvn. Jeg vidste det ikke. Det viste sig, jeg havde lungebetændelse og havde haft det et stykke tid. Jeg kom lidt sent i gang med behandlingen. Men nu er det overstået, og jeg er skarp igen,« siger Nadia Nadim, som griner lidt af, at det tog lang tid at stille den rette diagnose, i lyset af at hun læser medicin.

I januar byttede hun amerikanske Portland Thorns ud med britiske Manchester City, og indtil videre er det blevet til to mål i ni kampe.

Nadia Nadim Tre uger, fem kampe Nadia Nadim får tre travle uger med dette program: 9. april: Danmark-Ukraine.

15. april: Man. City-Chelsea.

18. april: Sunderland-Man. City.

22. april: Man. City-Lyon.

29. april: Lyon-Man. City.

»Jeg har ikke spillet så meget på det seneste i klubben. I den første Champions League-kamp mod Linköping var jeg syg, til den næste var jeg klar, men hende, der startede inde i stedet for mig, scorede i den første kamp og beholdt pladsen. Og hun scorede i den næste kamp, og det er kun fair, at hun var med,« siger Nadia Nadim.

Øget rivalisering

I Manchester City har hun oplevet en øget rivalisering i forhold til de tidligere klubber, hun har spillet i. Men selvtilliden er fortsat høj.

»Jeg føler selv, at jeg er bedre end hende. Men da hun leverede varen, var det helt i orden, at hun var med i stedet for mig,« bemærker Nadia Nadim, som har scoret 23 mål i 78 landskampe.

I de seneste uger han hun igen kunnet træne uden at blive udmattet og melder sig frisk til mandagens VM-kamp i Viborg.

»Jeg ser frem til, at vi skal spille VM-kvalifikation igen. Vi har prøvet at finde os selv igen under Lars Søndergaard som ny træner. Jeg ser fremgang fra kamp til kamp.«

Nadia Nadim giver begrebet rollemodel en ny dimension Flygtningen fra Afghanistan er professionel fodboldspiller og snart læge - og kun 30 år.

Kvindelandsholdet er blevet taberdømt i den aflyste kamp mod Sverige i efteråret, da der var konflikt, så Danmark skal vinde de resterende kampe i gruppen for at have en chance for at nå til VM-slutrunden i Frankrig næste sommer.